MÜSİAD SAMEKS Ağustos'ta 50,8 ile Genişlemeye İşaret Ediyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ağustosta önceki aya göre 4,7 puan artarak 50,8 oldu.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in ağustos ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, ağustosta mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS, önceki aya göre 4,7 puan artarak 50,8 oldu.

Bu dönemde, Hizmet Sektörü SAMEKS, aylık bazda 4 puan artarak 51,8 seviyesine yükselirken, Sanayi Sektörü Endeksi ise 4,4 puan yükselişle 50,6 seviyesine çıktı.

Hizmet sektöründe iş hacmi, girdi alımları ve istihdamdaki artış ile stok seviyelerindeki iyileşme, Bileşik Endeksin istikrarını güçlendirirken, sanayi sektöründe üretim, girdi alımları ve istihdamdaki yükseliş de katkı sağladı. Bu gelişmeler, ekonomik faaliyetlerdeki toparlanmanın sürdüğünü gösterdi.

Böylece 50,8 puanla eşik değerin üzerinde bulunan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS, ekonomik aktivitede ılımlı devam eden genişlemeye işaret etti.