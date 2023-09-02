MÜSİAD Melbourne Şubesi Dualarla Açıldı
MÜSİAD'ın Avustralya'nın Melbourne kentindeki yeni şubesi dualarla açıldı. Açılışa Melbourne Başkonsolosu, bakanlar, milletvekilleri ve iş insanları katıldı. MÜSİAD Melbourne'un Avustralya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine katkı sağlayacağı belirtildi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Avustralya'nın Melbourne kentindeki yeni şubesi dualarla açıldı.
South Melbourne semtindeki MÜSİAD Melbourne Ofisi'nin açılışı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim okunarak başlayan açılışa Melbourne Başkonsolosu Doğan Ferhat Işık, Victoria Eyalet Hükümeti Gaziler, Gençlik ve Küçük İşletmeler Bakanı Nazlı Süleyman, İşçi Partisi Victoria Eyalet Milletvekili Kathleen Matthews-Ward, Victoria Liberal Parti Eyalet Milletvekili Evan Mulholland, MÜSİAD Melbourne Başkanı Cemal Hasan, iş insanları, Türk İslam cemiyetlerinin başkanları ve davetliler katıldı.
Açılışta MÜSİAD Melbourne'un, Avustralya ile Türkiye arasındaki dostluğun yanı sıra son yıllarda ivme kazanan karşılıklı ticaret hacmine önemli katkıda bulunacağı vurgulandı.
Ofisin açılışının ardından etkinliğe katılanlara çay ve yiyecek ikramında bulunuldu.