MÜSİAD, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da şube açarak yurt dışı teşkilatlanmasını güçlendirmeye devam ediyor. Açılış programına Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş başkanlığındaki MÜSİAD heyeti ve Türk-Malezyalı iş insanları katıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malezya Şubesi açıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD, yurt dışı teşkilatlanmasını güçlendirmeye devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışı 165 noktada çalışmalarına devam eden MÜSİAD, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da şube açtı.

Açılış programına Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş başkanlığındaki MÜSİAD heyeti ve Türk-Malezyalı iş insanları katıldı.

Program kapsamında düzenlenen gala yemeğinde de Malezya Başbakanı İbrahim, Türk ve Malezya ticari ilişkileri ile kültürel bağlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da gala programına video mesaj gönderdi.

"Malezya hükümeti, iki ülke arasındaki işletmeler arası ağı güçlendirmeye devam edecek"

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Malezya Başbakanı İbrahim, Türkiye ile Malezya'nın Batı Asya bölgesindeki önemli ticaret ortaklarından biri olmaya devam edeceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye, Batı Asya ülkeleri arasında Malezya'nın 3'üncü büyük ticaret ortağı, en büyük ihracat destinasyonu ve 6'ncı en büyük ithalat kaynağıdır. Malezya hükümeti, Malezya ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki işletmeler arası ağı güçlendirmeye devam edecek ve Malezya'daki çeşitli ticaret fırsatlarını keşfetmek için ülkedeki şirketleri ağırlayacaktır."

Büyükelçi Emir Salim Yüksel de MÜSİAD Malezya Şubesinin iki ülke ticari ilişkileri ve yeni iş birliği alanlarının geliştirilmesinde önemli rol oynayacağını belirtti.

Asmalı da video mesajında iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarına dikkati çekerek, MÜSİAD Malezya Şubesinin bölge ülkeleri ile ticarette üs olacağını ifade etti.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş da bölgesel ticarette uluslararası iş birliklerinin önemine işaret ederek, Malezyalı yatırımcıları Türkiye'ye davet etti.

MÜSİAD Malezya Şube Başkanı Sabri Yardımcı da MÜSİAD Malezya Şubesinin, iki ülke iş insanları arasında köprü olacağını vurguladı.

MÜSİAD, MATRADE, MIDA VE FMM iş birliğini genişletecek

Program kapsamında Kuala Lumpur'da bulunan MÜSİAD heyeti, Malezya iş dünyası temsilcileri ile de bir araya gelerek, bölgesel ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik istişareler gerçekleştirdi.

Bu çerçevede MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Altunbaş başkanlığındaki heyet, Malezya Ticaret Teşvik Organizasyonu (MATRADE) Başkanı Reezal Merican ve Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu (MIDA) Başkanı Süleyman Mahbub ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülke ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi, Türk ve Malezyalı iş insanlarının yakın çalışması için oluşturulabilecek iş birliği alanlarına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Aynı zamanda program kapsamında Türkiye ve Malezya'da iş ve yatırım fırsatları ele alınırken, MÜSİAD ve Malezya Üreticileri Federasyonu (FMM) arasında bir iş birliği protokolü imzalandı.

Program çerçevesinde ayrıca B2B İş Geliştirme Toplantısı düzenlenirken, bölgedeki iş insanları etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Malezya programı kapsamında gerçekleştirilen temasları değerlendiren MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Altunbaş, MÜSİAD'ın gelecek dönemde MATRADE, MIDA ve FMM ile iş birliğini genişleteceğini bildirdi.

MÜSİAD Malezya programı kapsamında MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Selim Sar, MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı Osman Nuri Önügören, MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komisyonu Başkanı Ahmet Cihaner, MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Yücel, MÜSİAD İsviçre Başkanı Şerif Yıldız temaslarda bulundu, MÜSİAD üyeleri de bölgedeki iş geliştirme toplantılarına iştirak etti.