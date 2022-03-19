MÜSİAD İzmir Şubesi'nden "Dost Meclisi" toplantısı

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Saffet Köse ve MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu'nu ağırladı.

Şubeden yapılan açıklamada "Dost Meclisi" toplantısındaki değerlendirmelerine yer verilen derneğin İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD ailesi olarak hem bu dünyayı hem de ahireti bir araya getirerek, bunu önceleyerek yaşayan iş insanları olduklarını aktardı.

Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için süren çabalara değinen Saygılı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, dünyaya insanlık örneği ortaya koymaktadır. Kadim medeniyetimiz, iyilik ve rızayı ilahiyi önde tutarak, bilimi ve ilmi de bunun yanına koyarak 'dünya beşten büyüktür'ün ne anlama geldiğini sadece sözde değil bizatihi yaşayarak örneklikle ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

İKÇÜ Rektörü Köse de "Helal Kazanç ve Değeri" konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Rektör Köse, Müslümanların bugünkü probleminin fıkıh değil, ahlak olduğunu vurgulayarak, "Bir yerde ahlak yoksa ne hukuk işe yarıyor ne başka şeyler işe yarıyor. Ticaret ahlakında da haram ile helalin mücadelesini veriyoruz." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu da dünya ile rekabet edebilecek, teknolojik güce sahip şirketler kurulması gerektiğini belirterek, "Biz de birlik ve beraberlik içerisinde iş yapmayı becereceğiz. Çok ortaklı şirket kültürünü bir türlü beceremedik ancak bunu başarmalıyız." diye konuştu.

Toplantıda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper de birer konuşma yaptı.

Programa Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin Bişar, İzmir Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Esen, İzmir İl Müftü Yardımcısı Kemal Kırmış, MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Abdurrahman Rüzgar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve MÜSİAD üyeleri katıldı.