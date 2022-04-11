MÜSİAD İzmir Şubesi iftar verdi

İZMİR (AA) - MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısının Kovid-19 salgını öncesinin üzerine çıkarak 30 milyona ulaştığını söyledi.

MÜSİAD İzmir Şubesi, Balçova Termal Otel'de iftar programı düzenledi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ramazan ayında dayanışmanın anlamının daha iyi idrak edildiğini belirtti.

Birlik ve beraberliğin önemini anlatan Köşger, Türk milletinin birlik ve beraberlik sayesinde karşılaştığı tüm zorlukları aştığını kaydetti. Köşger, geleceğe umutla bakılmasının şehit ve gaziler sayesinde olduğunu ifade ederek, şehitleri rahmetle andı.

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı da Türkiye'yi her sektörde büyütecek çalışmalara devam ettikleri ifade ederek, değişik sektörlerde faaliyet gösteren 60 bin firma ve 1 milyon 800 bin kişiye istihdam sağlayan ekonomik büyüklükle ülke ekonomisine ciddi katkı sağladıkların söyledi.

Asmalı, dernek olarak 2022 yılını yatırım yılı ilan ettiklerini dile getirerek, Türkiye'nin yerli ve mili üretim gücünü dünyaya ispat edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine adım adım yaklaştığını anlatan Asmalı, Türkiye'nin salgın döneminde attığı doğru adımlarla öne çıktığını, gösterilen güçlü performansla küresel kriz ikliminde ülke olarak ayrışmanın başarıldığını ifade etti.

Asmalı, şubat 2022 işsizlik oranlarına değinerek, işsizlik oranının son 8 ayın en düşük seviyesine gerilediğini söyledi.

İstihdamın toplam 30 milyon seviyesine ulaşarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını kaydeden Asmalı, şöyle devam etti:

"İstihdamın pandemi öncesi Mart 2020'de 26,5 milyon seviyesindeyken 30 milyona çıktığını söylüyoruz. Dolayısıyla 3,5 milyonluk istihdam artışı oldu. Türkiye ekonomisi, 2 yıl içinde Kovid-19'un tahribatını yok etmeyi başarmış, pandemi öncesinin üzerine yükselmiştir. Türkiye Allah'ın izniyle salgın döneminde ekonomisini en hızlı toparlayan G20 ülkelerinden biri oldu. Türkiye'yi üretim odaklı sektörleri, teknolojik atılımları, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, büyük veri, sanal gerçeklik gibi ileri teknolojiyi merkeze alan sanayici, yatırımcıyla çok daha ferah, aydınlık bir gelecek bekliyor." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ise Türkiye'nin binlerce yıllık medeniyet birikimi ve devlet geleneği olan bir ülke olduğunu belirterek, "Biz millet olarak Çanakkale'de birlik beraberlikle düşmanı yenilgiye uğrattık. İstiklal Harbinde de aynı iradeyle zafere ulaştık. Cumhuriyet kurulduktan sonra maalesef Türkiye'yi hak ettiği noktaya getirecek birlik beraberlik iradesini ortaya koyamadık. İç kavgalar, farklılıklarla bizleri o kadar meşgul ettiler ki asıl hedefe odaklanamadık. Bu kısır döngü AK Parti iktidarları döneminde kırıldı." ifadelerini kullandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı da birer konuşma yaptı.

Programa AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, rektörler, kurum müdürleri, sivil toplum temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler, sevgi evlerinde kalan çocuklar, engelliler ile öğrenciler de katıldı.