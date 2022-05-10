MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Saygılı'dan 32. kuruluş yıl dönümü kutlaması

İZMİR (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, derneğin 32'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Saygılı yaptığı yazılı açıklamada, 9 Mayıs 1990'da İstanbul'da 12 kişi tarafından kurulan MÜSİAD'ın o günden bu yana yorulmadan, engellere takılmadan Türkiye'nin kalkınmasına, ekonominin büyümesine önemli katkılar sunduğunu aktardı.

Güvenilirlik ve dürüstlüğü şiar edinen, yardımseverlik ve paylaşımcılığı bereketi gören bir anlayışla, "erdemli Müslüman iş insanı" modeli ve ahilik anlayışıyla dünyaya örnek olmaya gayret ettiklerini vurgulayan Saygılı, şunları kaydetti:

"MÜSİAD 12 binin üzerindeki üyesi, 60 bine yakın firması ve 2 milyon insanımıza istihdam sağlayan yapısıyla Türkiye ihracatının yüzde 20'sine imza atan bir güce yükseldi. Yurt içinde 84, yurt dışında 81 olmak üzere toplam 164 şubeyle ülkemizde ve tüm dünyada, etkin ve yaygın büyük bir sermaye platformuna dönüştü."