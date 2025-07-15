MÜSİAD İzmir Başkanı'ndan 15 Temmuz Mesajı

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Temur, mesajında, 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin vatanına, bayrağına ve demokrasisine canı pahasına sahip çıktığını belirtti.

15 Temmuz'da devletin milletiyle yeniden şahlandığı bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Temur, "Türk milleti 15 Temmuz gecesinde silahların karşısına inancıyla, birliğiyle ve sarsılmaz iradesiyle dikilerek vesayete ve işgale geçit vermedi." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz ruhunun yalnızca direniş olmadığını, aynı zamanda milletin istikbali için yazılmış bir destan olduğuna işaret eden Temur, şunları kaydetti:

"O karanlık gecede kazanılan zaferin kıymetini bilmek ve bu şuuru gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Bizlere düşen en büyük sorumluluk, 15 Temmuz gecesi sergilenen inanç, cesaret ve kararlılığı sadece anmakla kalmayıp, o ruhu üretime, istihdama ve kalkınmaya dönüştürmektir."