MÜSİAD Hollanda Genel Kurulu ve Avrupa Genel İdare Kurulu gerçekleştirildi

MÜSİAD Hollanda Genel Kurulu ve Avrupa Genel İdare Kurulu, Türkiye ve Avrupa iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Hollanda temasları kapsamında bölgedeki MÜSİAD üyelerini ziyaret etti ve Türk Büyükelçiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Toplantılarda MÜSİAD projeleri, deprem bölgesine yönelik çalışmalar ve Avrupa bölgesindeki ticaret hayatı ele alındı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hollanda Genel Kurulu ve MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye ve Avrupa'nın dört bir yanından iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

MÜSİAD açıklamasına göre, MÜSİAD genel kurul programı çerçevesinde mevcut şube başkanı Ali Köklü, yeniden MÜSİAD Hollanda Şube Başkanlığı'na seçildi.

Hollanda temasları kapsamında bölgedeki MÜSİAD üyelerini de ziyaret eden MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Lahey'e geçerek burada Türk Büyükelçiliğine ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ile bir araya gelen başkan Asmalı ve beraberindeki heyetin görüşmesinde, MÜSİAD projeleri, deprem bölgesine yönelik çalışmalar ve Avrupa bölgesindeki ticaret hayatı ele alındı.

Büyükelçilikte gerçekleşen toplantı sonrası MÜSİAD heyeti, Amsterdam'da Hollanda iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelerek, bölgesel yatırım fırsatları ve iş birliği alanlarını değerlendirdi.

MÜSİAD Hollanda Genel Kurul Programı kapsamında gerçekleştirilen kapanış yemeğinde gündemdeki ekonomik gelişmeler değerlendirilirken, kapanış programı sonrası düzenlenen MÜSİAD Hollanda Global Business Networking Resepsiyonu büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, yabancı misyon temsilcileri, Türk-Hollanda iş dünyası temsilcileri ve MÜSİAD üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, iki ülke ticari ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu koordinasyonunda MÜSİAD Hollanda Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu, eş zamanlı gerçekleşen MÜSİAD Avrupa Başkanlar Toplantısı, Avrupa Sektör Kurulu Başkanları Toplantısı, Avrupa Diplomatik İlişkiler Başkanları ve Teşkilat Başkanları Toplantısı ile tamamlandı.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve dünyanın dört bir yanından MÜSİAD Şube Başkan ve Temsilcilerinin çevrim içi, MÜSİAD Avrupa Başkan ve Temsilcilerinin fiziki katılımıyla hibrit olarak gerçekleştirilen toplantıda, MÜSİAD'ın yeni dönem çalışmaları, projeleri ve deprem bölgesine yönelik faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alındı.

"Ülkemizin gelecek hedeflerine katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Asmalı, Türkiye ve Hollanda arasında ticari bağlantıları daha da güçlendirmenin, bu birliktelik ile daha da güçlü bir iş birliği ortaya koymanın mümkün olduğunu ifade etti.

Asmalı, Türkiye'nin lojistik konumuna dikkati çekerek, "Küresel ticaretin merkezi konumunda olan ülkemiz, bölge pazarlarına ulaşımda fırsatlar barındıran bir merkez. Türkiye, son 20 yılda hayata geçirilen lojistik ve altyapı projeleriyle bu avantajını güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Asmalı, "Avrupa'daki önemli ticaret noktalarından olan Hollanda ile sürdürdüğümüz ticari münasebetler son yıllarda önemli ölçüde ivme kazandı. 2022 yılında bir önceki yıla göre Hollanda'ya ihracatımız yüzde 18,6 artışla 8,0 milyar dolar düzeyine yükselirken, aynı dönemde Hollanda'dan ithalatımız ise 4,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Yine bu dönemde Hollanda ile ticaretimizden ülkemiz lehine 3,5 milyar dolar düzeyinde dış ticaret fazlası oldu.

İkili ticaret hacmimiz ise 12,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşerek tüm zamanların rekorunu kırmıştır. Bu çerçevede iş dünyası temsilcilerimizin bu rekora katkıları aşikardır. Ancak bu ticari bağlantıları daha da güçlendirmek, bu birliktelik ile daha da güçlü bir iş birliği ortaya koymak mümkün." açıklamasını yaptı.

Asmalı, küresel ticaretin merkezi konumunda olan Türkiye'nin, bölge pazarlarına ulaşımda fırsatlar barındıran bir merkez olduğunu kaydederek, "Türkiye, son 20 yılda hayata geçirilen lojistik ve altyapı projeleriyle bu avantajını güçlendiriyor. Türkiye Yüzyılı perspektifiyle bizler Anadolu'nun bu potansiyelini güçlendireceğine inanıyor ve her sektörden yatırımcıları ülkemize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Asmalı, "Avrupa bölgesi ticari ilişkilerinde Türk iş insanlarımızın etkisi giderek artıyor. Ülkemizin lojistik konumu, gelişmiş altyapısı ve sunduğu fırsatlar gelecek dönemde Türkiye'yi küresel ticaretin merkezi haline getirecek. MÜSİAD olarak yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarımızla ülkemizin gelecek hedeflerine katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.