MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: 'Yüzde 7,6'lık büyümeyi oldukça değerli buluyoruz'

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, küresel ekonominin henüz Kovid-19 şokunu tam anlamıyla atlatamadan Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ciddi bir sarsıntı yaşadığı yılın ikinci çeyreğinde, Türkiye ekonomisinin yüzde 7,6 oranında büyüme kaydetmiş olmasını...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, küresel ekonominin henüz Kovid-19 şokunu tam anlamıyla atlatamadan Rusya- Ukrayna Savaşı'yla ciddi bir sarsıntı yaşadığı yılın ikinci çeyreğinde, Türkiye ekonomisinin yüzde 7,6 oranında büyüme kaydetmiş olmasını oldukça değerli bulduklarını ifade etti.

Mahmut Asmalı, büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5'le oldukça başarılı bir performans sergileyen Türkiye ekonomisinin, ikinci çeyrekte de yüzde 7,6 oranında büyüyerek hem üretim hem de ihracat becerisini sürdürmeyi başardığını ifade etti.

Çin'in yüzde 0,4, ABD'nin yüzde 1,7, İngiltere'nin yüzde 2,9, Avro Bölgesinin ise yüzde 3,9 büyüdüğü bu dönemde Türkiye'nin, G20'de 2'nci sırada yer alarak küresel ekonomi içerisinde yine pozitif ayrıştığını ifade eden Asmalı, "Söz konusu büyümeye 13,9 puanlık katkı sağlayan iç talebin yanı sıra, net dış talebin 2,7 puan ve yatırımların ise 1,2 puanlık pozitif etkileri, Türkiye ekonomisinin homojen bir büyüme kaydettiğine işaret etmesi bakımından oldukça önemli bir gösterge olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Asmalı, ilk çeyrekte büyümeye katkısı 0,3 puanla oldukça sınırlı kalan yatırımların ikinci çeyrek itibariyle hız kazanmasının dikkate değer bir gelişme olduğuna dikkati çekerek, "Bu dönemde imalat sanayiinde kaydedilen yüzde 9,1'lik genişleme ve hizmetler sektöründe gözlenen yüzde 18,1'lik artış da büyümenin güçlü seyrine önemli katkılar vermiştir. İnşaat ve tarım sektöründe gözlenen daralmaların ise yılın ikinci yarısında pozitife dönmesini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Küresel ekonominin henüz Kovid-19 şokunu tam anlamıyla atlatamadan Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ciddi bir sarsıntı yaşadığı yılın ikinci çeyreğinde, Türkiye ekonomisinin yüzde 7,6 oranında büyüme kaydetmiş olmasını oldukça değerli bulduklarını belirten Asmalı, şu ifadeleri kullandı:

"Yılın üçüncü çeyreğinde nispi bir yavaşlama gözlenen ekonomik aktivite, ekonomi yönetimi tarafından alınan son tedbirlerle birlikte ivme kazanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme sürecinin önümüzdeki dönemde de süreceğini ve OECD, Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşların ülkemize yönelik büyüme beklentilerini yukarı yönde revize etmek zorunda kalacaklarını tahmin ediyoruz."