MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, işverenler ve çalışanlara yönelik yeni destekleri değerlendirdi Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yüksek maliyet artışlarından dolayı enflasyonun yukarı yönde baskı altında kaldığı dönemlerde ekonomi yönetimlerinin işverenlerin sırtındaki yükü azaltmaya yönelik aldığı kararların önem kazandığını belirtti.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Asmalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve işverenler ile çalışanlara yönelik sunulan yeni desteklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asmalı, şunları kaydetti:

"Yüksek maliyet artışlarından dolayı enflasyonun yukarı yönde baskı altında kaldığı dönemlerde ekonomi yönetimlerinin işverenlerin sırtındaki yükü azaltmaya yönelik aldığı kararlar bilhassa önem kazanmaktadır. Bu bağlamda temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk ara zamla birlikte çalışanlarımızın alım gücünde gözle görülür bir iyileşme sağlanmış ve işverene işçi başına verilen 100 TL'lik desteğin devamıyla da işveren maliyetlerinin hafifletilmesine yönelik sevindirici bir adım atılmıştı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan ve reel sektörü ciddi anlamda rahatlatacağına inandığımız yeni destekler de iş dünyası temsilcileri olarak bizleri oldukça memnun etmiştir. Gerek çalışanlara ödenen yemek ücretlerine ilişkin vergi istisnası bedelinin yükseltilmesi ve kart zorunluluğunun kaldırılması, gerek elektrik ve doğal gaz ödemelerinden vergi ve prim yükünün kaldırılması şirketlerimizin elini rahatlatacak olup çalışanlarımıza sunulan imkanların da iyileşmesine katkı sunacaktır. Yurt dışı inşaat işlerinde Türk vatandaşlarının istihdam edilmesi durumunda çalışanlar için gelir vergisi ödemeyecek olması ise bir taraftan bu alanda faaliyet gösteren şirketlerimize maliyetleri düşürücü ve verimliliği artırıcı yönde destek olurken, bir taraftan da vatandaşlarımıza yeni istihdam fırsatları sunacaktır. Böylece yılın ilk çeyreğine ilişkin yüzde 7,5'lik oranın ardından ikinci çeyrekte temposunu artıran ve yüzde 7,6 büyümeyi başaran Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme süreci devam edecek, reel sektöre sağlanan söz konusu destekler neticesinde ekonomik aktivite, yılın son çeyreğinde de canlılığını sürdürecektir. MÜSİAD olarak bizler de bu vesileyle milli ekonomimizin üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme sürecinin devam edeceğine olan inancımızı yineliyoruz."