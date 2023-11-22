MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Abdülsamet Temel: Ticaret yaparken mazlumların hakkını gözetiyoruz

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Abdülsamet Temel, ticaret yaparken kazançlarının mazlumların hakkı olduğunu belirterek, MÜSİAD'ın ülkenin değerlerine inanan iş insanlarının bir araya gelmesiyle kurulduğunu ve dünyanın en etkili sivil toplum kuruluşlarından biri haline geldiğini söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Abdülsamet Temel, "Bizler inanan insanlar olarak kazanırken amacımız sadece servet elde etmek değil, bu kazancımızın da üzerinde insanların mazlumların, mazlum coğrafyaların hakkı olduğunu bilerek ticaret yapıyoruz." dedi.

Temel, bir otelde düzenlenen ve dernek üyelerinin katıldığı programda, MÜSİAD'ın ülkenin değerlerine, gücüne, potansiyeline inanan 10 iş insanının bir araya gelmesiyle kurulduğunu ve bugün dünyanın en etkili sivil toplum kuruluşlarından biri haline geldiğini söyledi.

2 milyondan fazla kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Temel, "14 bin üyesi, 76 ülkede, 89 noktada dünyada, Türkiye'de 84 noktada. 2 milyondan fazla istihdam oluşturan bir sivil toplum kuruluşu. Türkiye ihracatının yüzde 20'ye yakın bir potansiyel güç. Aslında kurucularımız da bu hayalle yola çıktılar. Bu ülkenin potansiyelini bilip bu gücünü gördükleri için bunu bir araya getirmekle beraber çok büyük işler başaracağımıza inanıyorlardı. Bu heyecanla yola çıktılar." ifadelerini kullandı.

Ülke ve ümmet hedefiyle yola çıktıklarını belirten Temel, "Bizler inanan insanlar olarak kazanırken amacımız sadece servet elde etmek değil, bu kazancımızın da üzerinde insanların mazlumların, mazlum coğrafyaların hakkı olduğunu bilerek ticaret yapıyoruz." dedi.

MÜSİAD'ın akademik anlamda da ciddi çalışmalar yaptığını dile getiren Temel, şunları kaydetti:

"Bu heyecandan dolayı da işimize odaklanıyoruz ve kazanıyoruz ve kazandığımızdan infak etmek zorundayız diyoruz. Aslında bu bilinçteki insanları göreve toplamaya çalışıyoruz. Çünkü salt bir insanın hayata geldiği zaman iş adamının amacı sadece ve sadece para kazanmak olmamalı, olamaz diyoruz. Bu heyecanla beraber işte sadece MÜSİAD insanları bir araya gelip ticaret yaptığı bir yer değil, bu ticaretten kazancı da yönlendirildiği, doğru harcanmaya çalışıldığı, iş dünyasının nabzının tutulduğu bir sivil toplum kuruluşu. Sivil toplum kuruluşu olarak ileri görevlerimizden önemli olanlardan biri de iş dünyasının nabzını tutmak. Kilis'te ne oluyor, Gaziantep'te ne oluyor? Şanlıurfa'da, Trabzon'da, Edirne'de, Hakkari'de oradaki ticaretin, iş dünyasının sorunları, sıkıntıları, önerileri bunları toparlayıp bir güç unsuru olarak da ilgili kurumları ilgili idarelere bunları söyleyip olması noktasında da baskı kuruyoruz. Eğer haklı olduğumuzu düşündüğümüz zaman."

MÜSİAD Kilis İl Başkanı Seyit Hürcan da her fırsatta yerli üretime vurgu yaptıklarını, Türkiye'nin bu sayede hem bölgede hem de dünyada söz sahibi olacağına inandıklarını kaydetti.