MÜSİAD Genel Başkan Mahmut Asmalı'dan seçimlere ilişkin açıklama Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Mahmut Asmalı, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Milletimizin 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Mahmut Asmalı, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Milletimizin 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini, aynı özveri ile tamamlayıp, istikrardan yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Asmalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Rekor seviyede katılımla gerçekleşen seçim süreci ve milletin seçimlerde gösterdiği sağduyunun ülke demokrasisinin olgunluğunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Asmalı, şunları kaydetti:

"Gelinen noktada milletimizin 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini, aynı özveri ile tamamlayıp, istikrardan yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz. İş dünyası olarak esas prensibimiz; değerleri ve idealleriyle dünyaya örnek, üreten ve daima güçlü Türkiye'dir. Seçim sürecinde ve sonrasında, ülkemizin öncü hedeflerini hayata geçirmek için 'BirveBeraber' olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."