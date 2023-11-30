MÜSİAD "Filistin paneli" ve "Sanat Eserleri Müzayedesi" düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde "Filistin Paneli" ve "Sanat Eserleri Müzayedesi" gerçekleştirdi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Başdemir'in katılımıyla gerçekleştirilen programda, Filistin'in tarihi ve siyasi varlığının incelendiği bir panel ve gelirleri tamamen Filistin halkına bağışlanacak müzayede düzenlendi.

Program, Doç. Dr. Ebubekir Ceylan'ın moderatörlüğünü yaptığı, Araştırmacı-Yazar Muin Naim, Doç. Dr. Hüseyin Mercan ve Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal'ın konuşmacı olarak katıldığı panel ile başladı.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yaşanan olayın hiçbir şekilde Müslümanların unutacağı bir olay olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Belki de artık dünyadaki Müslümanlarının dirilişine vesile olacak çok büyük bir dönüm noktası. 7 Ekim'den sonra Filistin davası artık Gazze Şeridi'ne ve Filistin topraklarına sığmış bir dava olarak değil, bütün dünyadaki insanların vicdanına havale edilen ve yeniden bir kurtuluşa vesile olabilecek boyuta geldi. Filistin'de 15 bin şehidimiz var ama ben inanıyorum ki o şehitlerin kanlarıyla yüz binler, iki yüz binler, belki milyonlar, Allah'ın dinine sımsıkı sarılıp Kuran-ı Kerimi daha çok okuyacak ve büyük bir hidayet tufanı dalga dalga gelecektir.

Onlar zannediyor ki Gazze'de doğan bütün Musaları, bütün çocukları öldürelim bir daha Musa'lar doğmasın. Bunun için Gazze'deki çocukları öldürüyorlar ama biz şuna inanıyoruz ki Gazze'de Musalar çoktan doğdu. Gazze'de o gencecik çocuk yaştaki insanlar tutuklanırken, o zafer işareti yaparak gülümseyerek o çocuklar binlerce Musa'nın doğmasına da sebep olacaktır. Bizler savaşın başından itibaren MÜSİAD olarak safımızı belli ettik."

"Bir avuç Yahudi bir ve beraber hareket edince, dünya iktisadına neler yapıyor görüyoruz"

Asmalı, Aliya İzzetbegoviç'in "Her şey bittikten sonra hatırlayacağımız tek şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır." sözüne atıfta bulunarak, bu zulme asla sessiz kalmayacaklarını, artık MÜSİAD olarak kalple buğz etme noktasından, elle iş yapma noktasına geldiklerini anlattı.

İsrail'in faaliyetlerinin, birlikte hareket etmelerinden ve ortak sermaye oluşturmalarından kaynaklandığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir ve beraber olmayı her zaman vurguluyoruz. İşte bir avuç Yahudi bir ve beraber hareket edince, dünya iktisadına neler yapıyor görüyoruz. Bizler katil İsrail barbarlığını yüzyıllar boyunca gönlümüzde bir kor ateşi gibi taşıyacağız. Bizim yapacağımız iş ve eylemler, bir saman alevi gibi bugün tepki verelim yarın her şey unutulsun gibi olmayacak, olmamalı. Boykotumuz da uzun yıllar devam edecek, ta ki orada adil, kalıcı bir Filistin Devleti kurulana kadar. Bizler bu eylemlerimize ara vermeyeceğiz. Bizler MÜSİAD ailesi olarak iş adamları derneğiyiz ve iktisaden güçlü olmak zorundayız. Bütün dünya devletleri Tel Aviv'e gidip biat ettiler, el öptüler, bu iktisadi güç onları esir etmiş. Bu güç herkesi o kadar esir etmiş ki; dünyadaki herkes esir, aslında sadece Gazze halkı özgürlüğünü yaşayan halkmış. Dolayısıyla bizler mutlaka iktisaden güçlü olmalıyız, bir ve beraber hareket etmeliyiz ve bu davayı hepimiz yüreğimizde taşımalıyız. Ben inanıyorum ki bugün MÜSİAD camiası olarak yeni bir eylem planına geçmiş durumundayız. Gazze ile ilgili eylemlerimiz, yardımlarımız devam edecek. Hatta bu salonda yarın boykot kapsamında Yerli Yazılım ve Siber Güvenlik konulu bir çalıştay düzenlenecek. Dolayısıyla İsrail'in bütün alandaki varlığını en aza indirip hatta yok edecek bir sistem üzerine çalışmalıyız. Bunun hepimizin bir vazifesi olduğunu düşünüyorum."

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Selim Başdemir de Filistin halkına yardım amacı ve hayırlı bir iş için toplanıldığına dikkati çekerek, dayanışma duygusunun pekişmesi için etkinliğin önemli olduğunu bildirdi.

15 milyon lira toplandı

Programın son iki saatlik bölümü Ünlü Şef Ömür Akkor ve Hattat Mustafa Cemil Efe'nin sunuculuğunda düzenlenen Sanat Eserleri Müzayedesi ile devam etti. MÜSİAD üyeleri başta olmak üzere müzayedeye katılmak isteyen herkesin Bidsee uygulaması üzerinden katıldığı müzayedede 15 milyon lira toplandı. Toplanan paranın tamamı Sadakataşı Derneği ve Deniz Feneri Derneği üzerinden Filistin halkına aktarılacak.

Sanat Eserleri Müzayedesi kapsamında Yusuf İyilik'in sahip olduğu ve farklı sanatçılara ait hat, ebru, minyatür, oyma eserler ve antikalar müzayedede satışa sunuldu. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın sahip olduğu, koyun derisi üzerine işlenmiş Türk bayrağı figürü de 1 milyon liraya satıldı.

Hamit Aytaç, Hasan Çelebi, Davut Bektaş, Mustafa Parıldar, Mustafa Cemil Efe, Ferhat Kurlu ve Ali Toylu gibi önemli sanatçıların eserlerinin açık artırma ile satıldığı müzayede büyük ilgi gördü.