MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, bir televizyon kanalında konuk olduğu programda asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HARCAMALARIN YÜZDE 50'DEN FAZLASI KONUT, ENERJİ VE GIDA"

Maaşların yetmemesinin en büyük nedenlerinden birinin kiralar olduğunu dile getiren Asmalı, "Hanehalkının harcamalarının yüzde 50'den fazlası konut, enerji ve gıda. Buralarda tedbir almalıyız." dedi.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı

"BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET UYGULANABİLİR"

Asmalı, büyükşehirlerde asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını belirterek, "1+1 daireye 17 bin lira kira verince asgari ücretli bütün kazancını kiraya vermiş olacak. Bundan kaynaklı bölgesel asgari ücret uygulanabilir dedik" diye konuştu.

"KORELASYONLA ASGARİ ÜCRET BULUNABİLİR"

Asgari ücret zammı için önerilerini de ifade eden, MÜSİAD Başkanı, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bizim önerimiz beklenen enflasyon rakamı üzerine refah payı eklenerek asgari ücret uygulamasına geçilmesi. Ara bir formülde uzlaşılabilir. Beklenen enflasyon ile geçtiğimiz yılın enflasyonu arasında bir korelasyonla asgari ücret bulunabilir. Bazı sosyal destekler de verilebilir. Bu şekilde aradaki denge sağlanabilir."