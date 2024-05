MÜSİAD Genel Başkanı: İsrail'le ticaretin durdurulması insani bir kazanımdır

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "(İsrail'le ticaretin durdurulması kararı) Devletimizin aldığı kararı destekliyor ve önemli buluyoruz. İsrail'le ticari ilişkilerin kesilmesi ekonomik bir kayıp değil, insani bir kazanımdır." dedi.

MÜSİAD tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Türkiye'nin Gücü Ödülleri" töreni, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile çok sayıda iş insanı katıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, törendeki konuşmasında, 35 yıla yaklaşan mazisiyle geçmişinde çok önemli çalışmalara, büyük organizasyon ve faaliyetlere imza atan MÜSİAD'ın Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Asmalı, her zaman için üretimi, genç girişimi, kadın girişimini, değerleri, akademik bilgiyi, sürdürülebilirlik ve dönüşümü, erdemli girişimciliği, kısacası Türkiye için katma değer üreten yatırım ve araştırma faaliyetlerini ödüllendirerek motivasyon sağlama hedefinde olduklarını bildirdi.

Asmalı, konuşmasında Filistin'de yaşananlara değinerek, şunları kaydetti:

"İsrail, insan haklarını ve uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistin'de, on yıllardır barbarca bir işgal ve ayrımcı bir politika izliyor. En son Gazze'de 7 Ekim'den bu yana işlediği soykırım ve katliam ise tüm kırmızı çizgileri aşarak insanlık vicdanını derinden yaralamıştır. İsrail devleti, ABD ve bazı Avrupa ülkelerini arkasına alarak, masum sivilleri, çocukları, kadınları, gazetecileri, insani yardım çalışanlarını 7 ayı aşkındır katlediyor. Katil İsrail'in gerçekleştirdiği bu barbarca soykırımı, buradan bir kez daha şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Artık bir hakikatin altını çizmek gerekiyor; adalet ve barış üretemeyen mevcut uluslararası sistem iflas etmiştir. Bundan önce Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesi ile 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyorduk, Filistin'deki bu hadiselerden sonra artık hep birlikte 'Dünya 1'den büyüktür.' demeliyiz. Evet bir ülke ve ona hükmeden irade, tüm dünyayı ve tüm insanlığı kaosa sürüklüyor. Bu zihniyet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 25 Mart'ta aldığı acil ateşkes kararını hiçe sayıyor, 'Yok hükmündedir.' diyor. Bundan sonra bu zihniyete karşı atılacak en önemli adım ekonomik ambargo olmalıdır."

"Üyelerimizin bağışlarından oluşan 150 bin adet gıda kolisini Gazzeli kardeşlerimize ulaştırdık"

Asmalı, MÜSİAD olarak Gazze'de kalıcı bir ateşkes tesis edilip insani yardımın rahatça ulaşımını sağlamak amacıyla İsrail'e tüm ürünlerde ihracat ve ithalatın durdurulması yönünde devletin aldığı kararı desteklediklerini ve önemli bulduklarını söyledi.

"İsrail'le ticari ilişkilerin kesilmesi ekonomik bir kayıp değil, insani bir kazanımdır. Bu ve buna benzeri kararların, dünyadaki tüm vicdan sahibi ülke yöneticileri tarafından da alınmasını bekliyoruz." diyen Asmalı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi 'Adil bir dünya mümkündür.' ve bu dünyayı da inşallah dünyanın vicdan sahibi insanları yeniden inşa edecektir. Bunun ayak seslerini dünyanın her tarafındaki protestolardan duyuyoruz. Biz de MÜSİAD olarak ilk günden beri Filistinli kardeşlerimizin yanında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz mart ve nisan aylarında üyelerimizin bağışlarından oluşan 150 bin adet gıda kolisini Mersin Limanı'ndan, Türk Kızılayımız vasıtasıyla Gazzeli kardeşlerimize ulaştırdık. MÜSİAD üyeleri, bu ve benzeri yardımlarla Filistin'deki kardeşleriyle birlikte el ele, gönül gönüle olduğunu gösterdi. Gazze'ye yardımlarımız, inşallah bundan sonra da devam edecek. Bu sayede niyetimiz, zulme uğrayan kardeşlerimizin yükünü biraz da olsa hafifletebilmektir. Umuyor ve diliyoruz ki, bu soykırım, bu vahşet, bir an önce sona erer ve Gazze halkı bir an evvel huzura kavuşur."

"Birlikte olursak daha güçlü oluruz, zulme karşı daha gür sesimiz çıkar"

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Asmalı, "Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki, birlikte olursak daha güçlü oluruz, bir ve beraber olursak zulme karşı daha gür sesimiz çıkar, ekonomik olarak daha söz sahibi hale geliriz." dedi.

Asmalı, MÜSİAD olarak yıllardır tüm çabalarının birlik, bütün niyetlerinin beraberlik, tek sevdalarının ise Türkiye'nin dirliği olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin gücüne güç katma hevesiyle bıkmadan usanmadan çalışacaklarına işaret eden Asmalı, şunları aktardı:

"İşte bir ve beraber olma niyetimizin önemli basamaklarından biri de bugün buluşmamıza vesile olan 'Türkiye'nin Gücü Ödülleri'dir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 2022 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz ödül törenimiz yoğun bir ilgiyle karşılanmıştı. Bu gün yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizleri mutlu eden mesajı ve Cumhurbaşkanı Yardımcı'mız Sayın Cevdet Yılmaz Bey'in, değerli bakanlarımızın katılımları ile oldukça heyecanlı ve etki gücü yüksek bir törende bir araya geldik. Dokuz kategoride ödül vereceğiz. Bunların yanında bir de jüri özel ödülümüz olacak."

"Sağlıklı bir şekilde çalışan OVP'ye hep birlikte sabır ve kararlılıkla destek olmalıyız"

Uzun bir hazırlık döneminden sonra Eylül 2023 açıklanan Orta Vadeli Program'la (OVP) Türkiye'nin güçlü bir ekonomi programına kavuştuğunu aktaran Asmalı, "İş dünyasında sürekli dile getirilen iki sorun bu planla giderilmiş oldu. Bunlardan biri ekonomideki belirsizlikler, yani ileriyi görememe ve uzun vadeli plan yapamama, bir diğeri kurlardaki aşırı oynaklıklardı." değerlendirmesinde bulundu.

Asmalı, OVP ile ekonomide üç yıllık bir yol haritasının hazırlanarak devreye alındığını ve belirsizliklerin ortadan kalktığını belirterek, yine bu program sayesinde döviz hareketlerinin daha stabil ve dengeli bir hale geldiğini söyledi.

2023 yıl sonu büyüme, enflasyon ve ihracat verilerine bakıldığında OVP ile uyum içinde olduğunu dile getiren Asmalı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Benzer şekilde 2024 yılı ilk 4 aylık verileri bu planla uyumlu gitmektedir. Dolayısı ile sağlıklı bir şekilde çalışan bu programa hep birlikte sabır ve kararlılıkla destek olmalıyız. Buna karşın enflasyon oranları, genel olarak OVP ile uyumlu olmasına rağmen, gıda ve hizmetler gibi alanlarda hala çok yüksek seyrediyor. Önümüzdeki yaz başından itibaren enflasyonun kalıcı olarak düşmeye başlamasını bizler de sabırsızlıkla bekliyoruz. Tam da bu noktada bir atasözümüzü hatırlatmak isterim; 'Göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlarmış.' Yüksek faiz ve buna bağlı parasal sıkılaşma sonucu piyasalarda yaşanan daralma ve yavaşlamada, hepimizin beklentisi kimsenin gözü patlamadan önümüzdeki kritik ayları geçirebilmek. Bu anlamda belli dozlarda piyasayı rahatlatıcı adımların atılması çok önemli.

TCMB'nin bugün almış olduğu Menkul Kıymet Tesisi'ne ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırılması kararını önemli buluyoruz, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu karar ile bankaların şirketlere kredi vermesi, dolayısı ile krediye ulaşmak daha kolaylaşacak. Evet ekonomide çarkları lüks tüketimde yavaşlatalım, ama üretimde bu çarkın durmaması, bu çarkın dönmesi gerekiyor.

Bununla birlikte MÜSİAD camiası olarak önümüzdeki seçimsiz 4 yılın, özellikle de önümüzdeki 2 yılımızın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu dönemde enflasyonun kalıcı olarak düşmesinin hedeflendiği para ve maliye politikasının yanı sıra ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için OVP'de de belirtilen öncelikli yapısal reformların yasalaşması ve hızla hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu konuda da yapılacak çalışmalara MÜSİAD olarak her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum."