MÜSİAD Başkanı Asmalı, 2022'de 42 milyon turistin gelmesinin hedeflendiğini söyledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "2022 yılında 42 milyon turist ve 35 milyar dolar gelire ulaşmak hedefleniyor. Sektörün 2028 yılı projeksiyonu ise 120 milyon turist ve 100 milyar dolar gelire ulaşmak." dedi.

Asmalı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katıldığı, "Nitelikli Turizmin Geliştirilmesi" konulu MÜSİAD Genel İdare Kurulunda yaptığı konuşmada, her sektörde olduğu gibi turizmde de yenilikçi stratejilere, iş birliklerine ve yeni iş modellerine imza atarak ilerlediklerini söyledi.

Türkiye'yi turizmde dünya markası yapana kadar çalışacaklarını dile getiren Asmalı, "Yaşanan tüm gelişmelere rağmen turizm sektörü, Türkiye'nin ulusal ve global perspektifteki algısını en üst düzeye çıkarabilecek bir güce sahip. Salgının olumsuz etkilerine rağmen ülkemiz, 2021'de yurt dışı ziyaretçi sayısında 29 milyonu, turizm gelirlerinde ise 24 milyar doları aştı. Bu rakamlar, 2020'ye göre ziyaretçi sayısında yüzde 83'lük, gelir noktasında ise yüzde 100'lük bir artışa tekabül ediyor." diye konuştu.

Daha önceki dönemlerde turizm sektörü genelinde yaşanılan zorlukların ustaca yönetildiğini aktaran Asmalı, tüm krizlere karşı bağışıklık elde etmenin en önemli yönteminin ise pazar çeşitliliğine yönelmek olduğunu ifade etti.

Salgın döneminde turizmdeki eğilim değişti

Turizm sektöründe alternatif turizm çeşitleriyle iç turizmi hareketlendirmeye yönelik adımların da atılması gerektiğini ifade eden Asmalı, Kültür ve Turizm Bakanlığının, bu noktada çok etkili bir strateji uyguladığını kaydetti.

Asmalı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Turizm Geliştirme Ajansının yenilikçi atılımlarını MÜSİAD olarak yakından takip ettiklerini anlatarak, "Bu eylemler doğrultusunda 2022 yılında 42 milyon turist ve 35 milyar dolar gelire ulaşmak hedefleniyor. Sektörün 2028 yılı projeksiyonu ise 120 milyon turist ve 100 milyar dolar gelire ulaşmak." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve dünya genelinde salgın döneminde her şey dahil konseptli konaklama işletmelerinin yerine alternatif turizm türlerine doğru değişen bir eğilim oluştuğunun gözlemlendiğini ifade eden Asmalı, yerli ve yabancı turistlere bu kapsamda yeni deneyimler sunabilmenin turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm ortakların en önemli odak noktası olması gerektiğini belirtti.

Ülkenin yurt dışındaki bilinirliğini en üst seviyeye taşıyabilmek açısından yenilikçi projeler geliştirmeye devam etmeleri gerektiğini anlatan Asmalı, şunları söyledi:

"Formula 1, bisiklet yarışları gibi spor turizmi etkinliklerinin, kış turizmi organizasyonlarının, doğa ve macera turizminin, kültür turizmi aktivitelerinin, hac ve umre organizasyonlarının, helal turizm açılımının, sağlık ve termal turizm potansiyelimizin, dizi-film turizminin, düğün turizminin, zincir otellerin inovatif hizmetlerinin, farklı illerle özdeşleşen gastronomi odaklı projelerin hızlanması ve geniş kitlelere duyurulması büyük önem taşıyor. 2023 Turizm Stratejisi kapsamında Türkiye'nin lezzet haritasının çıkarılması, gastronomi güzergahlarının oluşturulması, kültür turları ile sağlık turizminin geliştirilmesi ve turistlerin alışveriş harcamalarını yükseltmeye yönelik adımlar atılacak. Yeni kültür rotaları ile arazi ve bisiklet turizmine yönelik rotalar oluşturulacak. Bisiklet dostu otel sayısı artırılacak. Türkiye'ye büyük rakamlarla turist gönderen ana pazarlarımızın yanı sıra Uzak Doğu ve Pasifik bölgelerinde yer alan Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya gibi yükselen pazarlara da odaklanılacak."

Asmalı, 2022 ve sonrasında Türkiye'nin turizm potansiyelini hizmet, deneyim ve memnuniyet ekseninde çok daha aydınlık yarınlara taşıyabilecek tecrübe ve istihdam gücüne sahip olduklarını sözlerine ekledi.

Asmalı, programa katılan turizm sektörü temsilcilerine MÜSİAD'ın Büyük Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Yetim Hamilik Sertifikası hediye etti.