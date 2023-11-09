MÜSİAD-AMAC 2. Sektörel İş Birliği Zirvesi gerçekleştirildi

MÜSİAD ve AMAC tarafından düzenlenen zirve, Türkiye'deki askeri ataşeleri ve MÜSİAD üyelerini bir araya getirdi. Savunma ve havacılık sanayisine yönelik üretim faaliyetleri tanıtıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Ankara Askeri Ataşeler Birliği (AMAC) tarafından gerçekleştirilen "MÜSİAD-AMAC 2. Sektörel İş Birliği Zirvesi", ülkelerin Türkiye'de görevli askeri ataşeleriyle MÜSİAD üyelerini bir araya getirdi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, ilki geçen yıl gerçekleştirilen zirvede, savunma ve havacılık sanayisine yönelik üretim faaliyetleri sürdüren şirketlerin temsilcileri, firmalarını ve ürünlerini tanıttı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Asmalı, tüm çalışmalarını ve etkinliklerini milli şuur ve bilinçle gerçekleştirdiklerini bildirerek, zirvenin de yerli ve milli hedeflerinin bir yansıması olduğunu vurguladı.

90 milyar dolarlık 850 savunma projesi

Asmalı, savunma sanayisinin, çarpan etkisiyle birçok sektörü etkilediğine işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta işaret ettiği 'Türkiye Yüzyılı' hedefimiz doğrultusunda yol alırken, savunma sanayisinde kat ettiğimiz büyük mesafe bunun göstergesidir." dedi.

Savunma sanayisinde yüzde 80 gibi yüksek bir oranda yerlilik oranı yakalandığını dile getiren Asmalı, şunları kaydetti:

"Yerli İHA ve SİHA'lar, taarruz helikopteri ATAK, milli tankımız ALTAY, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG ANADOLU gibi savunma sanayisinde büyük projeler hayata geçirilmiştir. 2002 yılında yalnızca 248 dolar milyon düzeyinde olan savunma sanayisi ticareti, 2022 yılı itibarıyla 4,4 milyar dolara yükselmiştir. 2002 yılında 1,1 milyar dolar olan toplam savunma ve havacılık cirosu, 2022 yılında 12,2 milyar dolara ulaşmıştır. 2002'de savunma sanayisine dair toplam 5,5 milyar bütçeli 62 savunma projesi yürütülürken, 2023 yılında toplam 90 milyar dolar bütçeye sahip 850 proje yürütülüyor."