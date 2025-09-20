MÜSİAD ABD Şubesi Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

NEW Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, burada yaptığı konuşmada, üniversitelerdeki gençlere sahip çıkılması gerektiğini, onların hem dil hem de teknik yetenekleriyle bir sonraki nesli hazırlayacağını vurguladı.

Ahlakın önemine dikkati çeken Yarar, "Ahlakın yanına teknolojiyi, yatırımı, ticareti, iyi temsili koyabilirsek, o zaman bu topluma faydalı oluruz ve toplum da bizi benimser." diye konuştu.

Yarar, MÜSİAD üyesi olmanın sadece çevresiyle değil, herkesle seviyeli ilişki kurabilmeyi gerektirdiğinin altını çizerek, bir taraftan iktisadi gelişme için gayret ederken bir taraftan da değerlerin korunması gerektiğini ifade etti.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Selim Başdemir de ABD'de birçok fırsat olduğuna işaret etti.

Ülkede Müslümanların kurduğu birçok sivil toplum kuruluşu ve iş örgütü olmasına rağmen çatı bir kuruluş olmadığına değinen Başdemir, "Bu bize çok önemli bir fırsat sunuyor. Çünkü biz MÜSİAD olarak bunu sağlayabiliriz." diye konuştu.

Başdemir, MÜSİAD'ın ABD'de 13 eyalette temsil edildiğine işaret ederek, bu sayının daha da artması temennisinde bulundu.

Sayı dışında işbirliği ve niteliğin de önemli olduğunu vurgulayan Başdemir, yeni dönemin hayırlar getirmesi diledi.

"Türkiye, dünya ile rekabet edecek üretim gücüne sahip"

MÜSİAD ABD Şube Başkanı Yavuz Orta da derneğe katılan her iş insanının yalnızca vizyonunun değil, çevresi ve ticaretinin de büyümesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın üretimi yeniden Amerika'ya getirme çabalarının hız kazandığına işaret eden Orta, "Tam da bu noktada Türkiye devreye girmelidir. Çünkü Türkiye, inşaat, tekstil, mobilya ve yapı malzemeleri gibi sektörlerde dünya ile rekabet edecek bilgi birikimine ve üretim gücüne sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Orta, gelecek iki yıldaki hedeflerine değinerek, ABD'nin bütün eyaletlerinde örgütlenmek, üyeler arasındaki güçlü bağları ticarete dönüştürmek ve Türkiye'deki iş insanlarını Amerikan iş dünyasıyla buluşturmak istediklerini söyledi.

Faaliyet ve bütçe raporları oylandı

Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin stratejik öneminin de tartışıldığı MÜSİAD ABD Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda Divan Heyeti seçimi yapıldı.

Genel Kurul Divan Heyeti başkanlığına MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Selim Sar, başkan yardımcılığına MÜSİAD Ticaret Kurulları Komisyonu Başkanı Abdullah Bozatlı ve katip üyeliğine MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkan Yardımcısı Halil Sarıbaş seçildi.

Heyetin oylamaya sunduğu 2023-2025 dönemi faaliyet ve mali bütçe raporu ile 2025-2027 dönemi faaliyet ve bütçe hedefleri kabul edildi.

Genel Kurul'da MÜSİAD ABD Şubesi'nin yeni Yönetim Kurulu üyeleri de belirlendi.

Buna göre, Yavuz Orta yönetim kurulu başkanı, Murat Güzel, Berker Hazar, Kemal Bozkurt ve Savaş Şahin de yönetim kurulu başkan yardımcısı oldu.