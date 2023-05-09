MÜSİAD 33. yaşını kutluyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 33. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

MÜSİAD Genel Başkan Mahmut Asmalı, 9 Mayıs 1990 yılında kurulan derneğin 33. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir tebrik mesajı yayınladı.

Asmalı, mesajında, " Türkiye Yüzyılı'nı ailemizin her bir üyesi ile bir ve beraber, omuz omuza inşa edeceğimize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Asmalı, şunları kaydetti:

"MÜSİAD olarak 1990 yılında 12 idealist insanın vizyoner, samimi ve halis niyetleriyle İstanbul'da başlayan yolculuğu, bugün yüksek ahlak, yüksek teknoloji anlayışı ile daha adil ve müreffeh bir dünyanın var olabileceğine inanan, dünyanın dört bir tarafına yayılmış küresel bir iş birliği ve sermaye platformu olmanın vermiş olduğu gurur ve mutlulukla, devam ediyor. 33. yılını dolduran ulu çınarımız MÜSİAD, muhteşem mazimizden aldığı güç ve desteği, istikbale karşı duyduğumuz heyecanla bir araya getirerek, bünyesindeki her bir iş insanına nitelikli ve vefalı bir yol arkadaşı olurken, başta Türkiye olmak üzere, ulaştığı her coğrafyada ümidi besliyor, cesur girişimcilere ilham kaynağı oluyor ve ticari bir sinerjinin lokomotifi haline geliyor.

Köklerine ve medeniyet değerlerine bağlı kalırken, attığı her adımı dünyadaki hızlı değişim ve dönüşümü doğru okuyarak atan MÜSİAD, üyelerine ve onunla birlikte yol almak isteyen her iş insanına faydalı olmayı ve ülkemizin gelecek hedeflerine bir ve beraber hareket ederek ulaşabilmeyi şiar edinmiştir."