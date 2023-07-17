Muş'ta Yılda 59 Bin Ton Süt Üretilerek Ekonomiye 500 Milyon Lira Katkı Sağlanıyor

Muş'ta bulunan 1 milyon 500 bin küçükbaş hayvanın yılda yaklaşık 59 bin ton süt üretimiyle ekonomiye 500 milyon lira katkı sağlandığı belirtildi. Kentteki besiciler, hayvanlarını otlatarak gelir elde ediyor.

Türkiye'de önemli hayvancılık merkezlerinden olan Muş'ta, 1 milyon 500 bin küçükbaş hayvandan yılda yaklaşık 59 bin ton süt üretimiyle ekonomiye 500 milyon lira katkı sağlanıyor.

Kentin 217 yaylasında hayvanlarını otlatan besiciler, yılda yaklaşık 59 bin ton süt üreterek gelir elde ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, Koyun ve Keçi Birliği Başkanı Nimet Salkım ile kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 600 rakımla Ilıca köy yaylasında konaklayan besicileri ziyaret etti, taleplerini dinledi.

Gün, gazetecilere, kent genelinde 3,5 milyon dönüm mera ve 217 yaylanın bulunduğunu söyledi.

Bölgede huzur ve güven ortamının sağlamasıyla hayvancılığın canlandığını belirten Gün, şunları kaydetti:

"Muş hayvancılık potansiyeli yüksek olan illerinden biridir. Kent genelinde 1 milyon 201 bin küçükbaş hayvan bulunmaktadır. İlkbaharda Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Batman gibi illerden getirilen 300 bin civarındaki küçükbaş hayvan da burada otlatılıyor. Yayla zamanı küçükbaş hayvan sayısı 1,5 milyonu aşıyor. İlimizdeki mera ve yaylar önemli yere sahip. Besiciler yaz aylarında ilimiz tercih ediyor. Küçükbaş hayvanlardan elde edilen süt mandıracılar tarafından değerlendiriliyor. Özellikle Muş tulum peyniri için kullanılıyor. Yayla süresince 59 bin ton civarında koyun ve keçi sütü elde ediliyor. Süt ürünlerinden yaklaşık 500 milyon lira gelir elde ediliyor."