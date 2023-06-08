Muş'ta Tütün İşleme Fabrikası'nın Temeli Atıldı

Muş Organize Sanayi Bölgesi'nde özel bir firma tarafından kurulacak olan tütün işleme fabrikasının temeli törenle atıldı. Fabrikanın eylülde faaliyete geçmesi bekleniyor.

Muş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tütün İşleme Fabrikası'nın temeli törenle atıldı.

Özel bir firma tarafından 23 bin metrekare alana kurulacak fabrikanın eylülde faaliyete başlaması bekleniyor.

Törene katılan Muş Valisi İlker Gündüzöz, yaptığı konuşmada, memleketin gelişmesi için böyle yatırımların yapılması gerektiğini söyledi.

İnsanların rahat bir şekilde ailelerinin rızkını temin etmesinin en büyük mutlulukları olacağını belirten Gündüzöz, şöyle konuştu:

"İlimiz, Türkiye'nin en genç nüfusa sahip 3 ilinden biri. Bu noktadan hareketle bu yatırımların değeri daha büyük. Emek yoğun sektörlerin de değeri çok daha büyük. Bunun yanı sıra genç istihdamı artırmanın çeşitli yollarını devlet olarak arıyoruz. Bu memleket her şeyden önce tarım ve hayvancılık memleketidir. Türkiye'nin en büyük ovalarından biridir ve bu ova hak ettiği yere henüz gelmemiştir. Bu konuda çok önemli gayretler söz konusudur. Bugün itibarıyla ihalesi bitmiş olan 3,5 milyar liralık çok önemli bir sulama işi bu ay içinde başlayacaktır. Hem tarımsal üretim hem de hayvancılık bu memlekette hızla gelişecektir."

Tütünün kritik bir ürün olduğunu ifade eden Gündüzöz, "Sadece sigara sektörü ve zehir gibi bir şeyle anılması tütüne yapılacak bir haksızlıktır. Tütün aynı zamanda önemli bir sanayi ham maddesidir. Eczalıkta, kimyada, pek çok alanda kullanılmaktadır. Organize Sanayi Bölgesi hızla gelişiyor. Bu yatırımla daha da gelişecek. En önemli sıkıntımız doğal gazdır, çok şükür el birliğiyle doğal gaz sıkıntısını çözdük." dedi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da tütünün sadece sigara anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Gerek kozmetik sanayisinde gerek ilaç sanayisi gibi farklı alanlarda kullanılabilecek çok kıymetli bir ürün olduğunu anladık. Bugün de bu ürünün bölgesel hitaba muhatap olacak bir tesisin temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

OSB Müdürü Mehmet Aktaş ise 6. Bölge Teşvik Yasası kapsamında kapasite farkı gözetmeksizin tüm firmalara arsaların bedelsiz tahsis edildiğini kaydetti.

Girişimcileri OSB'ye davet eden Aktaş, temeli atılan fabrikanın hayırlı olmasını diledi.

Firmanın Genel Müdürü Mustafa Tütüncü de amaçlarının sadece bir fabrika kurmak olmadığını, Muş'a inovasyon ve teknolojiyi getirmek istediklerini belirtti.

Muş'u çok farklı bir noktaya taşıyacaklarına inandıklarını dile getiren Tütüncü, "Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Moskova gibi 40 ülkede faaliyetimiz var. Yabancı bir şirket değiliz. Türkiye menşeli, Türkiye topraklarında faaliyet yürüten uluslararası bir şirketiz. Temelini attığımız fabrika, saatte 10 ton, yıllık 20-25 milyon ton tütün işleme kapasitesine, yüksek teknolojiye sahip bir tütün tıraşlama hattıdır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Gündüzöz ve protokol üyelerinin butona basmasıyla fabrikanın temeline ilk harç döküldü.

Törene, Tütün Üreticileri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, kurum amirleri ve şirket yetkilileri katıldı.