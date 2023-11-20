Muş'ta Şeker Pancarı Üretimi Ekonomiye 2,5 Milyar TL Katkı Sağlayacak

Muş'ta çiftçilerin ektiği şeker pancarından elde edilen 60 bin ton şekerin kent ekonomisine 2,5 milyar TL katkı sağlaması hedefleniyor. Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, çiftçilere icar desteği sağlandığını ve fabrikanın günlük işleme kapasitesini artırmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Muş'ta şeker pancarının tarladan sofraya zahmetli yolculuğunun kent ekonomisine 2,5 milyar lira katkı sağlaması hedefleniyor.

Muş'ta, 2 bin çiftçinin ilkbahar mevsiminde 90 bin dekar alana ektiği ve 450 bin ton hasılat beklediği şeker pancarından kent ekonomisine 2,5 milyar lira katkı sağlanması bekleniyor. Traktörlerle tarladan söküldükten sonra Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş.'ye getirilen pancardan 60 bin ton şeker üretiminin elde edilmesi bekleniyor. Traktörler ve kamyonlarla fabrikaya getirilen şeker pancarları, ön temizleme işleminden geçirilerek toprak ve çamurdan arındırıldıktan sonra soyma, kesme, rendeleme, haşlama ve pres gibi işlemlerden geçiriliyor. Son olarak yüksek sıcaklıkta şerbet filtrelerinden geçirilerek belirli bir sıcaklık düzeyinde kristalleştirilip şekere dönüştürülen pancarlar, 50 kilogramlık torbalara doldurularak pazara sunuluyor.

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, geçen yıl 46 bin dönüme bu yıl ise 90 bin dönüm alana ekim yapıldığını belirterek, "62 köyde 90 bin dönüm alanda ekim gerçekleştirdik. Bu sayede bizim çiftçilerimizden beklediğimiz işlenecek pancar miktarı yaklaşık 450 bin ton pancardır. 450 ton bin şeker pancarından 60 bin ton şeker elde etmeyi hedefliyoruz. 100 bin tonu aşkın küspe ve 15 bin tona yakın melas olacak. Çiftçiye yaklaşık 1 milyar lira ödeme yapacağız. Muş'a ciddi bir katma değer sağlayacaktır" dedi.

Şeker ve melas satışlarıyla beraber Muş ve ülke ekonomisine yaklaşık 2,5 milyar TL'lik bir katkının sağlanacağını ifade eden Turgut, "Almış olduğumuz pancarın 211 ton pancarının işlemiş ve yaklaşık 26 bin ton pancarı da depolarımıza koymuş bulunmaktayız. Çiftçiyi rahatlatabilmek ve ekonomik yükünü azaltabilmek adına 200 dönüm üzeri ekim yapan çiftçilerimize icar desteği sağlıyoruz. Çiftçinin pancarını teslim etmekte kaybı yaşamaması ve zaman kaybı ciddi manada yaşamaması için analiz sayısını ikiye çıkardık. Biz burada yer kantarlarımızı ve pancar silolarımızı artırdık. Fabrikanın günlük işleme kapasitesini artıracak şekilde inşallah yeni bir difüzyonda alıyoruz. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde temel hedefimiz, fabrikanın günlük en az 8 bin ton pancar işlemesini sağlamaktır" şeklinde konuştu. - MUŞ