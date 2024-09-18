Üye Girişi
Haberler

Muş'ta Şeker Pancarı Alım Kampanyası Başladı

Muş'ta Şeker Pancarı Alım Kampanyası Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesinde bu yıl 22 bin dekar alanda 134 bin ton kota ile şeker pancarı alım kampanyası başladı. Kampanya, bölge çiftçilerine ekonomik katkı sağlıyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde bu yıl 22 bin dekar alanda 134 bin ton kota ile şeker pancarı alım kampanyası başladı.

İlçenin tarımsal potansiyelinin bir kez daha gözler önüne serildiği bu kampanya, bölge çiftçileri için büyük bir ekonomik katkı sağlıyor. Pancar alım tesislerinde düzenlenen törende konuşan Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan, Malazgirt'in sadece tarihi değil, tarımsal üretimiyle de öne çıkan bir ilçe olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Bu yıl 134 bin ton pancar alımı hedefliyoruz. Malazgirt, fabrikamız için stratejik öneme sahip ve şeker pancarı üretiminde büyük bir paya sahip" dedi.

Törene katılan Şeker-İş Sendikası Ağrı İl Başkanı Ağit Arslan ise Ağrı Şeker Fabrikası'nın yeni yönetimine ve ekibine güvenlerinin tam olduğunu belirtti. Arslan, "Yeni müdürümüz Kürşat Erdoğan ve ekibiyle birlikte Ağrı Şeker Fabrikası'nın makus tarihini değiştireceğiz. Daha güçlü bir üretim sürecine giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Törende, şeker pancarlarını kantara ilk getiren üç çiftçiye ödülleri takdim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Malazgirt Çiftçilik Ekonomi Güncel Tarım

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Dev derbinin hakemi belli oldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur

Erdoğan ilk 4 maddeyle ilgili tartışmalara noktayı koydu

 Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha
Aylar sonra ilk kez görüntülendi! İşte teröristbaşı Fetullah Gülen'in son hali

İşte teröristbaşı Gülen'in son hali
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taş Kağıt Makas CANLI izle! 18 Eylül Çarşamba KANAL D Taş Kağıt Makas 15. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Döşemealtı, Serik 18-19 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 18 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Banker Bilo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Banker Bilo filmi ne zaman, nerede çekildi? 19 Eylül ne günü? Gaziler Günü ne zaman kutlanır, hangi tarihte? CANLI maç izle! (MANCHESTER CITY INTER) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Şampiyonlar Ligi maçı nereden izlenir? CANLI ALTIN KURU | 18 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MOSSAD nedir? Mossad kimdir? Mossad hangi ülkenin teşkilatı? 19 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Kova, Aslan, İkizler burcu yorumu! 19 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları DGS TERCİHLERİ BAŞLADI: DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? DGS tercih kılavuzu! KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA: KPSS DHBT sınav giriş belgesi nasıl alınır?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });