Muş'ta Sanayi Sitesi'nin Elektrik Sorunu 10 Milyon TL Yatırım ile Çözüldü

Muş'ta Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Müdürlüğü, yaklaşık 10 milyon TL yatırımla Sanayi Sitesi'nin elektrik sorununu çözdü.

Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Muş Müdürlüğü, yaklaşık 10 milyon TL'lik yatırım yaparak Muş sanayi sitesinin uzun süredir devam eden elektrik sorununu çözdü. Yapılan çalışmayla, sanayi sitesindeki tüm elektrik hatları yer altına alınarak hem daha güvenli bir altyapı oluşturuldu hem de çevreye olumsuz etki yapan direk ve tellerden kaynaklanan görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı. Bu yatırımla birlikte, sanayi sitesinde elektrik kesintileri minimum seviyeye indirilirken, esnafta yatırımlardan oldukça memnun kaldı. 2024 yılı yatırım programı kapsamında Sanayi Sitesindeki elektrik şebekesini yer altına alacaklarını ifade eden VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, şirket olarak zorlu bir coğrafyada hizmet ettiklerini söyleyerek, "2024 yatırım programımızda yer alan sanayi sitesi yatırım işi için bugün buradayız. Yatırımlarımız, yaklaşık 10 milyon liradır. Sanayi Sitesi'nde bulunan elektrik şebekemiz 35 yıllık ekonomik ömrünü doldurmuştur. En ufak bir rüzgarda, en ufak bir meteorolojik olaylarda anında etkilenmekteydi. Yaklaşık 10 milyon liralık bir yatırım yapılmaktadır. Bütün şebeke elektrik hatları yer altına alınacaktır. Çalışmalarımızın yaklaşık %70'ini tamamlamış durumdayız. Bir ilave aydınlatmalarımız var. Bir ilave kapalı modüller dediğimiz trafo sistemlerimiz var. Bu şekilde yaklaşık 400 abonemiz olan Sanayi Sitesi'ndeki elektrik şebekemiz hem daha kaliteli olacak hem de kesintilere karşı daha dirençli bir şebeke inşa etmiş olacağız. 2024 yılında ve geçmiş yıllarda olduğu gibi önümüzdeki yıllarda bu yatırımlarımız devam edecektir" dedi. - MUŞ