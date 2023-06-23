Muş'ta kadın tarım işçileri çaba gösteriyor

Muş'un Bulanık ilçesine gelen kadın tarım içişleri, şeker pancarı tarlalarında çaba yapmaya başladı.

Çevre illerden Bulanık ilçesine gelen işçiler, günün ilk ışıklarıyla geldikleri tarlalarda akşama kadar çalışıyor.

Tarım işçisi Hazal Erat, 3 yıldır tarlada çalışarak ailesinin geçimine katkı sağladığını söyledi.

Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başladığını ifade eden Erat, "Çapa zamanı, tarlalarda çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunuyorum. Akşam iş bittiğinde eve gidip oradaki işleri yapıyoruz. Emekçi kadınlarız. İş, ev, yemek derken günlerimiz böyle yoğun geçiyor." diye konuştu.

Esma Demir ise "Ekmeğimizin peşindeyiz. Ev ekonomisine katkıda bulunmak için çalışmak zorundayım. Başka bir seçeneğim yok. Tarla sahiplerinden de memnunuz. Bize destek oluyorlar." dedi.

Pancar üreticisi Hasan Demir ise şeker pancarının Bulanık için vazgeçilmez ürünlerinden biri olduğunu kaydetti.

Pancarın ekonomilerine katkı sağladığını belirten Demir, "İşçiler sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlıyor. Bazen 30 derecede çapa yapıyorlar. Günlük 350 lira yevmiye alıyorlar." dedi.