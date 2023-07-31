Muş'ta hayvancılık yapan çiftçiler, sırtlarında taşıdıkları otları saman haline getiriyor

Muş'ta hayvancılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, tarım araçlarının giremediği arazilerde biçtikleri otları yaz sıcağına aldırış etmeden 1 kilometre boyunca sırtlarında taşıyor.

Karabey köyüne bağlı Kamış mezrasında yaşayan vatandaşlar, haziran ayında dik ve engebeli arazilerde tırpan ile biçtikleri otları 1 kilometrelik patika yoldan sırtlarında taşıyarak getirdikleri alanda patoz yardımı ile saman haline getiriyorlar. Bağ haline getirdikleri otları halatlar ile bağlayarak sırtlarına alan vatandaşlar, dik ve engebeli yolları dinlene dinlene çıkıyorlar. Kış aylarında hayvanlarını beslemek için biçtiği otları sırtında taşıyarak yola çıkaran çiftçilerden Abuzer Güngör, yolculuğun zorluklarından bahsederek, "Kamış Yaylası'nda hayvancılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Haziran ayında tırpan yardımı ile biçtiğimiz otları bağ haline getiriyoruz. Arazilerimiz dik ve engebeli olduğu için traktör giremiyor. Traktörlerin girmediği yerlerde otları bağ haline getirip sırtımızda taşıyoruz. Dedem ve babam zamanında daha çok zorluk vardı, şimdi biraz daha eski zamanlara göre kolay. Arazilerin bir kısmında yollar var. Şimdi de biraz zor ama eskiye göre iyi" dedi. - MUŞ