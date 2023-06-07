Muş'ta Erentepe Belde Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali Projesi Başladı

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe Belde Belediyesi tarafından hazırlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi için çalışmalara başlandı. Projenin 719 bin 800 liralık bir bütçesi bulunuyor ve aylık ortalama 100 bin lira gelir getirmesi planlanıyor. Ayrıca belediyenin elektrik ihtiyacı da karşılanacak.

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe Belde Belediyesince hazırlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinin yapımına başlandı.

Bulanık Kaymakamı ve Erentepe Belde Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak'ın girişimleriyle yenilenebilir enerji üretimi kapsamında GES projesi hazırlandı.

Proje kapsamında beldede, çalışmalara başlandı.

Kaymakam Ocak, gazetecilere, GES'in 719 bin 800 liralık bir proje olduğunu ve belediyeye aylık ortalama 100 bin lira gelir getireceğini söyledi.

Ayrıca belediyenin elektrik ihtiyacının da karşılanacağını ifade eden Ocak, şöyle konuştu:

"GES projemiz ile kendi elektriğimizi üreteceğiz ve fazlasını da satacağız. GES, 38,4 megawat kurulu güce sahip. Projemizin özelliği ise Erentepe Belediyesinin kurulduğu günden bugüne kadar kendi imkanları ve öz kaynakları ile yaptığı gelir getirici en büyük ve tek proje olmasıdır. Daha önce dalgıçlarla beldeye su veriyorduk. Bu da büyük bir külfetti. Projemizi hazırlayıp imzalarımızı attık ve kurma çalışmalarına başladık. Erentepe'ye ne yapsak azdır. Beldemize her şey yakışır. Projemiz ilçemize hayırlı olsun. GES projesi ile hem gelir hem de yeni istihdamlar sağlanacak. ilk etapta 80 panel kurulacak. 2 aylık iş bitim süresi var. Ancak 60 gün içinde enerji üretip gelir elde etmeyi planlıyoruz. Bu projemiz Erentepe Belediyesinin mali yapısına ciddi bir katkı sağlayacak. Ayrıca ülkemizin önemli bir enerji açığının kapanmasına katkı sunacaktır."