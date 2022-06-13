Muş'ta çiftçiler arpa ve buğday veriminde yüzde 75 artış bekliyor

Muş'ta bu yıl yağışların ekinler ile meralardaki çayırları geliştirmesi çiftçi ve besicilere umut oldu.

Muş'ta 17 bin 400 çiftçi tarafından 1 milyon 500 bin dekar alanda buğday ve arpa ekimi yapıldı. Yağışların etkili olmasıyla gelişen başaklar, çiftçinin yüzünü güldürüyor. Geçimini tarımla sağlayan çiftçiler, etkili olan yağışların rekolteye yüzde 75 civarında artış sağlamasını bekliyor.

Tarlalardaki ekinleri inceleyen Muş Ziraat Odası Başkan Vekili Selman Işık, yaptığı açıklamada, tarlaları gezdiğini ve şu anda verimin iyi durumda olduğunu söyledi.

17 bin 400 çiftçinin 124 bin 500 hektar alanda buğday ekimi yaptığını kaydeden Işık, "27 bin hektar alanda da arpamız mevcut. Geçen sene kuraklık geçti. Fakat bu sene gerek yaylalarımızda, gerek ovamızda hem ekili alanlarımız hem de otlayacak olan hayvanlarımızın durumu çok iyi. Genellikle ilimizin yüzde 85'inin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Buğday ve arpada durum iyi. Geçen yıla göre çok iyi bir durumdayız. Bu sene arpa ve buğday veriminde yüzde 75 artış bekliyoruz. Bu seneki arpa ve buğday beklentisi hem Muş'a yeterli hem de çiftçinin yüzü gülecek. Piyasaya da arpa ve buğday satışı olacak, dışarıya da mahsul yollanacak inşallah" dedi.

Gülçimen köyü muhtarı Ali Rıza Merttir ise "Bu sene geçen yıla göre arpa, yonca, buğday, korunga da yüzde 80 fark var. Geçen sene kuraklıktan dolayı ekinler çok kötüydü. Çok şükür bu sene ekinlere süper diyebiliriz. Köyümüzde bu sene 5 bin dekar arazi ekilmiş durumdadır. Geçen seneyle kıyaslanınca da çok çok güzel bir durumdayız" diye konuştu. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi