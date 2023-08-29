Muş'ta Çiftçi Atık Malzemelerle Tarlasını Suluyor

Muş'ta yaşayan bir çiftçi, kendi yaptığı su çarkı sayesinde tarlasını mazotsuz ve elektriksiz sulamayı başardı. Atık malzemelerden inşa ettiği çarkı kullanarak 15 dönümlük meyve bahçesini sulayan çiftçi, suyu boru yardımıyla tarlaya taşıyor.

Muş'un Serinova beldesinde yaşayan 75 yaşındaki çiftçi Seyitgül Yüzgül, sulama kanalının üzerine tahtadan yaptığı çark ve kurduğu düzenekle 15 dönümlük arazisini suluyor.

Yüzgül, tahta ve atıl malzemeler kullanarak 2 yıl önce yaptığı 6 metre yüksekliğindeki çark ve 150 metre uzunluğundaki borular sayesinde tarlasına suyu ulaştırdığını söyledi.

Elektrik ve akaryakıta ihtiyaç duymadan tarlasını suladığını anlatan Yüzgül, "Bu tarlaya meyve ağaçları diktiğimde su yoktu. Maddi durumum da çok iyi değildi. Bu düzenek aklıma geldi. 18 tahtadan oluşan bu düzenek su değdiğince dönüyor. Çarkın dönmesi sonucu tahtalara bağladığım bidonlar sayesinde küvete su taşınıyor ve borular aracılığıyla tarlaya ulaşıyor. 150 metre uzaklıktaki 15 dönümlük tarlamı suluyorum. Bu düzenek sayesinde elektrik ve mazottan tasarruf sağlıyorum." diye konuştu.