Muş'ta binlerce kurbanlık hayvan batı illerine gönderildi

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hayvan pazarlarında hareketliliğin arttığı Muş'ta, binlerce küçük ve büyükbaş hayvan batı illerine gönderildi. Hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerekli kontrolleri yapılan kurbanlık hayvanlar, araçlara yüklenerek birçok büyükşehire sevk edildi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hayvan pazarlarında hareketliliğin arttığı Muş'ta, binlerce küçük ve büyükbaş hayvan batı illerine gönderildi.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerekli kontrolleri yapılan kurbanlık hayvanlar, araçlara yüklenerek birçok büyükşehire sevk edildi.

Merkeze bağlı Muratgören köyünde besicilik yapan Vedat Yalvarıcı, çiftliğinde Kurban Bayramı için 250 büyükbaş hayvanı özenle beslediğini söyledi.

Kurbanlıkları İstanbul'a gönderdiğini belirten Yalvarıcı, "Kurbanlıkların en ucuzunu 90 bin liraya satıyoruz. Tüm hayvanlarımızı tıra yükleyerek İstanbul'un Avrupa Yakası'na gönderdik. Hayvanlarımızın yarısını sattık." diye konuştu.

Tır şoförü Turgay Erten ise "Son kurbanlıkları yükledik. Gebze'ye götüreceğiz. Batı illerine şu ana kadar 15 tır büyükbaş hayvan götürdüm." dedi.