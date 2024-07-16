Üye Girişi
Haberler

Muş'ta arpa ve buğday hasadı denetlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde arpa ve buğday hasadı yapan biçerdöverler Bulanık Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Korkmaz, çiftçilere hayırlı ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Muş'un Bulanık ilçesinde arpa ve buğday hasadı yapan biçerdöverler Bulanık Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi.

Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Korkmaz, ilk hasadın yapıldığı Erentepe Beldesi Gülçimen Mahallesi mevkiinde, ziraat mühendisleri birlikte çiftçileri tarlalarında ziyaret etti. Belde ve köylerde arpa ve buğday hasadı yapan biçerdöverler denetleyen müdür Korkmaz, yılın ilk tahıl ürününün hayırlı ve bereketli olması, kazasız belasız sağlıklı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Bulanık'ın önemli tarım potansiyeline sahip olduğunu belirten müdür Harun Korkmaz, "Bulanık, tarım ve hayvancılık alanında gelişmiş ve önemli bir potansiyele sahip. İdarecilerimiz ve yöneticilerimiz aktif olarak tarımsal ve hayvancılık alanında güzel çalışmalar gerçekleştirmiş. Hasat sezonumuz ilçemize ve bölgemize hayırlı olsun" dedi.

Düzenli yağışlarla verim artışı görüldüğünü belirten Korkmaz, "Kontrollerde tane düşme oranı çok düşük. Hatta yok denecek kadar azdır. Bakanlığın belirlediği tane düşüm oranı yüzde 2'dir. Burada şuanda bu oranın çok çok altındadır. Ziraat odasının belirlediği biçerdöver fiyatları ise kurda 180 TL. Sulu arazi de 190 TL. Saman yapımında ise 2 ton olarak belirlenen konteynerler ise bin 400 TL'dir. Bu yıl bizim için de arkadaşlar için de kazasız, belasız, yangınsız bir yıl diliyorum. Bulanık'ta 1 milyon dönüme yakın arazi ekilmektedir. Bunun yüzde 60-70'i arpadır. 80-90 bin ton arpa ve 50 bin tona yakın da buğday beklentimiz bulunmaktadır. Geçen seneki rekolteye eşdeğer bir rekolte bekliyoruz" diye konuştu.

Batmandan Bulanık'a 2 biçerdöverle çalışmaya geldiklerini belirten Fariz Tabki, yıllardır Bulanık'a çalışma geldiklerini belirterek, "18-20 yıldır Bulanık, Malazgirt bu bölgeye çalışmaya geliyoruz. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Belirlenen fiyatlar iyi bizleri kurtarıyor. İnşallah çiftçiler de fiyatlardan memnundur" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bulanık Muş Tarım Ekonomi Güncel Haberler

2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı

2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı

 Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı

Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı

 Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Bakmadan Geçme

Antalya'da aylarca işkence gören genç kimdir? Olay ne, nerede oldu? 3. DÖNEM AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ 2024 l AÖL 3. Dönem sınav yerleri açıklandı mı ? YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Yazılım Mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS psikoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! ÖN LİSANS NEDİR? Ön Lisans 2 yıllık mı oluyor? 2 yıllık bölümler hangileri? Çocuk Gelişimi Tavan/Taban Puanları 2024 | Devlet ve özel üniversite çocuk gelişimi başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı? 2 ve 4 yıllık bölümler neler? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite arasındaki farklar neler? 2 yıllık bölümler TYT puanıyla mı alıyor? Hemşirelik Tavan/Taban Puanları 2024 | Devlet ve özel üniversite hemşirelik başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı? Bilgisayar Programcılığı taban puanları açıklandı mı? 2024 Bilgisayar Programcılığı taban puanları! Bisiklet parkurundaki gençlere saldırı! Olay ne, nerede oldu? Hicret ne demek? Müslümanlar, Mekke'den Medine'ye ne zaman hicret ettiler? 2024 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri puan ve sıralama açıklandı mı? J.D. Vance kimdir? Trump'ın başkan yardımcısı adayı James David Vance kaç yaşında ve ne iş yapıyor? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Teklif meclisten geçti mi? Bugün (16 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri!
14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar

14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title