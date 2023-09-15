Muş'ta 67 yaşındaki çiftçi kendi arazileri ve kiraladığı arazilerde üretim yaparak geçimini sağlıyor

Muş'ta yaşayan 67 yaşındaki çiftçi Felemez Yeşilyayla, kendi arazilerinin yanı sıra kiraladığı arazilerde sebze ve meyve yetiştirerek ailesini geçindiriyor. Bu yıl elde ettiği ürünlerin verimli olduğunu belirten Yeşilyayla, ürünlerini Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki il ve ilçelere satıyor.