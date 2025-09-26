Muş'ta 44. şeker pancarı alım kampanyası başladı. 320 bin ton pancardan kent ekonomisine 2 milyar TL katkı hedefleniyor.

Muş'ta 2025 yılı şeker pancarı alım kampanyası düzenlenen törenle başladı. Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. tarafından bu yıl 44'üncüsü gerçekleştirilen şeker pancarı alım kampanyası kapsamında, kent genelinde bin 532 üreticinin yaklaşık 60 bin dönüm alanda ekimini yaptığı 320 bin ton şeker pancarı alımı yapılacak. Fabrikanın pancar analiz ünitesi önünde düzenlenen törende dualar okunup kurban kesildi.

Bu yılki kampanyada şeker pancarından elde edilecek üretimle kent ekonomisine yaklaşık 2 milyar TL gelir sağlanması öngörülüyor. Yapılan planlamaya göre 320 bin ton pancardan yaklaşık 75 bin ton küspe, 12 bin ton melas ve 41 bin 510 ton şeker elde edilmesi hedefleniyor.

Kampanya kapsamında üreticilere bugüne kadar 300 milyon TL tutarında ayni ve nakdi avans ödemesi yapılırken, önümüzdeki süreçte 40 milyon TL nakliye bedeli ve 70 milyon TL tutarında avans daha ödenecek.

Muş Şeker Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Ercan Koç, bu yıl bin 532 çiftçi ile yapılan sözleşmeler kapsamında 402 bin ton pancar taahhüdü alındığını, bunun sonucunda yaklaşık 320 bin ton pancarın fabrikaya teslim edileceğini kaydetti. Teslim edilecek pancardan 42 bin ton şeker, 80 bin ton küspe ve 12 bin ton melas elde edileceğini aktaran Koç, "Fabrikamızda sabit olarak yaklaşık 300 personel, üretim döneminde ise 600 personel çalışmaktadır. 26 Eylül 2025 itibariyle 2025-2026 kampanyası başlamış bulunmaktadır. Bütün çiftçilerimize, bütün ilimize hayırlı olmasını dilerim. Kampanya yaklaşık 65 gün sürecektir. Bu yıl bin 532 çiftçi ile yapmış olduğumuz sözleşme gereği 402 bin ton taahhüt aldık. Bu taahhüt sonucunda fabrikamızda yaklaşık 320 bin ton pancar alımı olacak. 320 bin ton teslim sonucunda yaklaşık 42 bin ton pancar şekeri üretilecek. Bunun yanında yaklaşık 80 bin ton küspe ve 12 bin ton da melas elde edilecek. Bu yıl üretilen şekerin, melasın ve küspenin ekonomiye katkısı yaklaşık 2 milyar TL civarında olacak. Bunlarla ilgili olarak çiftçiye toplamda 1 milyardan fazla pancar ödemesi gerçekleştirilecek. Kota kapasitemiz, yani fabrikanın işleme kapasitesi çok daha fazla. Ancak kotamız düşük olduğu için çiftçi de istediği kadar pancar ekemiyor, biz de istediğimiz kadar pancar taahhüdü ve kotayı çiftçiye veremiyoruz. Yaptığımız yatırımlarla inşallah önümüzdeki yıllarda hem kotamızı artıracağız hem de çiftçimize daha büyük ekim alanları oluşturacağız" dedi.

Çiftçilerden Yüksel Erkul, bu yıl şeker pancarının verimli olduğunu belirterek, devletten iyi bir fiyat beklentisi içerisinde olduklarını ifade ederek, "Bugün ilk pancar sökümümüzü yaptık. Bu sene pancarlarımız güzel oldu. Dönüm başına 10 ile 12 ton arası verim bekliyoruz. Allah'ın izniyle bugün başladık. 5-6 ay boyunca çocuklarımla birlikte emek verdik. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Giderlerimiz çok fazla; gübre, mazot, tohum parası yüksek. Devletimizden bu konuda destek ve iyi bir fiyat bekliyoruz" şeklinde konuştu. - MUŞ