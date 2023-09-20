Muş'ta 36 Bin Dekar Silajlık Mısır Hasadı Başladı

Muş'ta silajlık mısır hasadına başlandı

240 bin ton silajlık mısırdan 260 milyon lira gelir bekleniyor

MUŞ - Muş'ta 36 bin dekar alanda ekimi yapılan silajlık mısırın hasadından elde edilecek 240 bin ton silajın il ekonomisine 260 milyon lira katkı sunacak.

Bir milyon 300 bin civarında küçükbaş ve 300 bir bin büyükbaş hayvan varlığı ile Türkiye'nin önemli hayvancılık kentlerinden biri olan Muş'ta 36 bin dekara ekilen kışın hayvan yemi olarak kullanılan silajlık mısırın hasadına başlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün düzenlediği programda Muş ovasında ekimi yapılan silajlık mısırın hasadı yapıldı. Muş Valisi Avni Çakırın biçerdöver makinasının direksiyonuna geçmesi ile hasat başladı.

Düzenlenen programında da gazetecilere açıklamada bulunan Vali Çakır, Sözleşmeli tarımın yaygınlaşması ile çiftçinin teknik yönden desteklenmesi başarıyı getireceğini ifade ederek, "Muş'un sahip olduğu hem genç iş gücü hem de vatandaşların atalarından çiftçilikteki üstün başarısıyla Türkiye'nin en bereketli 3. büyük ovasına sahibiz. Devlet olarak biz bu verimli toprakların önemini biliyoruz. Muş ovasının yüzde 45 olan sulama alanlarını projelerimizi hayata geçirdiğimizde ilk etapta yüzde 55 daha sonra ise hedefiz olan yüzde, yüze çıkarmak. Tarımın yanı sıra bölgemiz hayvancılık bölgesi, bu nedenle kaba yem olarak tabir ettiğimiz önemli faktör. Hayvancılığın gelişmesi yönünde bu yem bitkileri çok önemli. Ben Türkiye'nin her yerini karış karış bilen biri olarak Muş'un bereketli topraklarında yetişen böyle bereketli mahsul görmedim. Dolasıyla bu topraklarımızın bereketinde gösteriyor. Sözleşmeli tarımın yaygınlaşması için çiftçilerimizin teknik yönden desteklenmesi bize başarıyı getirir. Muş'u tarımla çukur ovadan sonra Anadolu ve Egeyle yarışır bir halde görmek için el ele verip başaracağız" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, programda yaptığı konuşmada ise Muş'ta büyük baş ve küçükbaş hayvan sayısı bakımından çok iyi bir yerde olduğunu söyledi.

Büyük baş 300 bir bin küçükbaş sayısı ise bir milyon iki yüz bir bin oldu vurgulayan Gün" ilimizde ve ülkemiz açısından hayvanların kaba yem ile beslenmesi çok önemli bir yer tutmaktadır. Bunlardan biride silajlık mısırdır özelliklede süt inekçiliği ile silajlık mısırın büyük bir önemi vardır. 2023 yılında silajlık mısır ekiminde ilimizde 36 bin dekar alanda 240 bin ton hasat beklemekteyiz buda il ekonomisine 260 milyon lira katkıda bulunacak" dedi.