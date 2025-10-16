Muş'ta 2025 Şeker Pancarı Alım Sezonu Tüm Hızıyla Devam Ediyor

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde 2025 yılı şeker pancarı alım sezonu tüm hızıyla sürüyor.

İlçede pancar üreticileri, hasat ettikleri ürünleri teslim etmeye devam ederken, yetkililer alım sahalarında incelemelerde bulundu. Malazgirt Pancar Şefi Ömer Alpago, Ziraat Mühendisi Şükrü Ünal ve bölge teknikerleri, pancar alım sahasını gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yetkililer, bu yıl ilçede yaklaşık 120 bin ton pancar alımı hedeflediklerini belirterek, kampanya başlangıcından bu yana yaklaşık 60 bin ton pancarın alındığını ifade etti.

Ayrıca alınan pancarların 30 bin tonunun Ağrı Şeker Fabrikasına gönderildiği açıklandı. Yetkililer, üreticilere teşekkür ederek alım sürecinin sorunsuz bir şekilde sürdüğünü, hedeflenen miktara ulaşmak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı. - MUŞ