Haberler

Muş'ta 2025 Şeker Pancarı Alım Sezonu Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Muş'ta 2025 Şeker Pancarı Alım Sezonu Tüm Hızıyla Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesinde 2025 yılı şeker pancarı alım sezonunda, yaklaşık 120 bin ton pancar alımı hedefleniyor. Şu ana kadar 60 bin ton pancar alındı ve süreç sorunsuz bir şekilde sürüyor.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde 2025 yılı şeker pancarı alım sezonu tüm hızıyla sürüyor.

İlçede pancar üreticileri, hasat ettikleri ürünleri teslim etmeye devam ederken, yetkililer alım sahalarında incelemelerde bulundu. Malazgirt Pancar Şefi Ömer Alpago, Ziraat Mühendisi Şükrü Ünal ve bölge teknikerleri, pancar alım sahasını gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yetkililer, bu yıl ilçede yaklaşık 120 bin ton pancar alımı hedeflediklerini belirterek, kampanya başlangıcından bu yana yaklaşık 60 bin ton pancarın alındığını ifade etti.

Ayrıca alınan pancarların 30 bin tonunun Ağrı Şeker Fabrikasına gönderildiği açıklandı. Yetkililer, üreticilere teşekkür ederek alım sürecinin sorunsuz bir şekilde sürdüğünü, hedeflenen miktara ulaşmak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri!
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Sigara tiryakileri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem başlıyor

Tiryakiler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem başlıyor
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.