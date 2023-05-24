Muş'ta 100 bin kovandan 600 ton bal üretimi hedefleniyor Türkiye'nin en zengin bitki çeşitliliğine sahip illerinden biri olan Muş'a gezgin arıcılar gelmeye başladıMUŞ Muş'ta ilkbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte yeşeren ova ve yaylalara gezgin arıcılar gelmeye başlarken, bu yıl 100 bin...

Muş'ta 100 bin kovandan 600 ton bal üretimi hedefleniyor

Türkiye'nin en zengin bitki çeşitliliğine sahip illerinden biri olan Muş'a gezgin arıcılar gelmeye başladı

MUŞ Muş'ta ilkbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte yeşeren ova ve yaylalara gezgin arıcılar gelmeye başlarken, bu yıl 100 bin kovandan 600 ton bal üretimi bekleniyor.

Muş'un verimli ve zengin floraya sahip ovaları ve yaylaları, ilkbahar ve yaz aylarında bal üreticilerinin tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından Muş'a gelen arıcılar, ilkbahar ve yaz mevsimini burada geçiriyor. Yağışların istenilen seviyede olması bal üreticilerini sevindirirken, çayır ve mera alanlarının yanı sıra yabani otlar, kendine has florası ile yonca ve korunga gibi ürünlerin yetiştirilmesinden dolayı ovada çiçeklenme dönemi ise uzun sürüyor. Muş Ovası'na gelen gezgin arıcılar yaklaşık 100 bin kovandan ortalama 600 ton bal üretimi yapmayı hedefliyor. Kış mevsimini Diyarbakır'da geçiren arıcı Abdullah Saysal, bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte kovanlarını Muş Ovası'na kurduğunu belirterek, "Muş'ta kış mevsiminin soğuk geçmesinden dolayı sonbaharda arılarımızı Diyarbakır'a götürdük. Bahar mevsiminin gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte arılarımızı Muş'a getiriyoruz. Yağışların iyi olması nedeniyle bu sene bal üretiminde beklentimiz fazla. Hedefimiz her kovanımızdan 40-45 kilo bal elde etmektir. Bal üretiminde şeker kullanmıyoruz. Baharın gelmesi ile birlikte binlerce arıcı Muş'a geliyor. Muş'ta çiçek popülasyonu çok iyi olduğundan dolayı Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgelerinden arıcılar burayı tercih ediyor. Muş Ovası'nda çiçeğin bitmesi ile birlikte bizler Muş'un yüksek yaylalarına çıkıyoruz. Yaylalarda temmuz ayında bal sağımlarımızı yaptıktan sonra tekrar sıcak bölgelere göç ediyoruz" dedi.

Muş'un büyük ve verimli yaylaları olduğunu söyleyen genç arıcı Mushap Saysal ise "Bizler ilkbahar gelene kadar arılarımızı bir süreçten geçiriyoruz. Havaların soğuması ile birlikte genelde Batı ve Güneydoğu taraflarını tercih ediyoruz. Bu bölgelerde kış mevsiminin soğuk geçmesinden dolayı arılarımızın donma gibi bir durum olmuyor. Bu süre içerisinde ise arılarımızın bakımlarını da yapıyoruz. Bahar mevsimi ile birlikte arılarımızı Muş'a getirdik. Yaylalarımız çok büyük ve çok verimlidir. Çiçekleri, gülleri, laleleri, akasya ağaçları, geven ve kekiği ile meşhur bir ovadır. Arılar bu bitkilerden çok fazla polen ve propolis getiriyor" şeklinde konuştu.