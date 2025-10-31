Haberler

Muş Ovası'nda Şeker Pancarında Rekor Üretim Beklentisi

Muş Ovası'nda Şeker Pancarında Rekor Üretim Beklentisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta 56 köyde 1,500 üreticinin ekimini yaptığı 320 bin ton şeker pancarının ekonomiye 1.7 milyar TL katkı sağlaması bekleniyor. Hasat süreci başladı ve üretilen şekerin büyük bir kısmı yurt içinde değerlendirilecek.

Muş'ta 56 köyde bin 500 üreticinin ekimini yaptığı yaklaşık 320 bin ton şeker pancarının ülke ekonomisine 1,7 milyar TL katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye'nin üçüncü büyük ekilebilir arazisine sahip Muş Ovası'nda pancar hasadı başladı. 56 köyde bin 500 üretici tarafından ekimi yapılan şeker pancarının kent ekonomisine 1,7 milyar TL katkı sağlaması bekleniyor. Bu yıl gerçekleştirilen üretim kapsamında yaklaşık 320 bin ton pancarın işlenmesiyle 42 bin 500 ton şeker elde edilecek. Üretilen şekerin 41 bin 500 tonu A kotası kapsamında yurt içinde değerlendirilecek, yaklaşık bin tonu ise C şekeri olarak ihraç edilecek. Pancarın işlenmesi sonucunda 10 bin ton melas ve 100 bin ton küspe ortaya çıkması beklenirken, elde edilecek melas yem ve maya sektörlerinde kullanılacak. Küspenin ise yüzde 70'i çiftçilere bedelsiz olarak verilerek, bölgedeki hayvancılığa önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, bu yıl 56 köyde yaklaşık bin 500 çiftçiyle üretim yapıldığını belirterek, taahhüt sözleşmeleri kapsamında 320 bin ton civarında pancarın fabrikaya gelmesinin beklendiğini ifade etti. Kızılkaya, "Bu yıl 56 köyde yaklaşık bin 500 çiftçimizle üretim gerçekleştirdik. Çiftçilerimizle yaptığımız taahhüt sözleşmeleri kapsamında yaklaşık 320 bin ton civarında pancarın fabrikamıza gelmesini bekliyoruz. Bu pancardan yaklaşık 42 bin 500 ton şeker üretmeyi hedefliyoruz. Bu üretimin 41 bin 500 tonunu A kotası kapsamında yurt içinde pazarlayacağımız şeker oluştururken, kalan yaklaşık bin tonunu ihracat kaydıyla C şekeri olarak üretmeyi planlıyoruz. Pancar işlemesi sonucunda yaklaşık 10 bin ton melas elde edilecek. Bu melas, yem ve maya sektörlerinin hizmetine sunulacak. Ayrıca üretim sürecinde yaklaşık 100 bin ton küspe ortaya çıkacak. Bu küspenin yüzde 70'e yakını çiftçilerimize bedelsiz olarak verilmekte ve bu durum bölgedeki hayvancılığa önemli katkı sağlamaktadır. Bu üretimin toplamda yaklaşık 1 milyar 700 milyon TL civarında bir ekonomik girdi oluşturmasını öngörüyoruz. Çiftçilerimize yapılacak ödemeler ve nakliye bedellerinin de 1 milyar 200 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
Ortaokul öğrencisi arkadaşını boynundan bıçakladı! O anlar kamerada

13 yaşındaki çocuk akranını boynundan bıçakladı
Tarlabaşı'nda darbedilen İspanyol Youtuber dehşet anlarını anlattı

Tarlabaşı'nda darbedilen İspanyol Youtuber dehşet anlarını anlattı
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

İmamoğlu'nun en yakınındaki isim de gözaltına alındı
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.