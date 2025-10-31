Muş Ovası'nda Şeker Pancarında Rekor Üretim Beklentisi

Muş'ta 56 köyde bin 500 üreticinin ekimini yaptığı yaklaşık 320 bin ton şeker pancarının ülke ekonomisine 1,7 milyar TL katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye'nin üçüncü büyük ekilebilir arazisine sahip Muş Ovası'nda pancar hasadı başladı. 56 köyde bin 500 üretici tarafından ekimi yapılan şeker pancarının kent ekonomisine 1,7 milyar TL katkı sağlaması bekleniyor. Bu yıl gerçekleştirilen üretim kapsamında yaklaşık 320 bin ton pancarın işlenmesiyle 42 bin 500 ton şeker elde edilecek. Üretilen şekerin 41 bin 500 tonu A kotası kapsamında yurt içinde değerlendirilecek, yaklaşık bin tonu ise C şekeri olarak ihraç edilecek. Pancarın işlenmesi sonucunda 10 bin ton melas ve 100 bin ton küspe ortaya çıkması beklenirken, elde edilecek melas yem ve maya sektörlerinde kullanılacak. Küspenin ise yüzde 70'i çiftçilere bedelsiz olarak verilerek, bölgedeki hayvancılığa önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, bu yıl 56 köyde yaklaşık bin 500 çiftçiyle üretim yapıldığını belirterek, taahhüt sözleşmeleri kapsamında 320 bin ton civarında pancarın fabrikaya gelmesinin beklendiğini ifade etti. Kızılkaya, "Bu yıl 56 köyde yaklaşık bin 500 çiftçimizle üretim gerçekleştirdik. Çiftçilerimizle yaptığımız taahhüt sözleşmeleri kapsamında yaklaşık 320 bin ton civarında pancarın fabrikamıza gelmesini bekliyoruz. Bu pancardan yaklaşık 42 bin 500 ton şeker üretmeyi hedefliyoruz. Bu üretimin 41 bin 500 tonunu A kotası kapsamında yurt içinde pazarlayacağımız şeker oluştururken, kalan yaklaşık bin tonunu ihracat kaydıyla C şekeri olarak üretmeyi planlıyoruz. Pancar işlemesi sonucunda yaklaşık 10 bin ton melas elde edilecek. Bu melas, yem ve maya sektörlerinin hizmetine sunulacak. Ayrıca üretim sürecinde yaklaşık 100 bin ton küspe ortaya çıkacak. Bu küspenin yüzde 70'e yakını çiftçilerimize bedelsiz olarak verilmekte ve bu durum bölgedeki hayvancılığa önemli katkı sağlamaktadır. Bu üretimin toplamda yaklaşık 1 milyar 700 milyon TL civarında bir ekonomik girdi oluşturmasını öngörüyoruz. Çiftçilerimize yapılacak ödemeler ve nakliye bedellerinin de 1 milyar 200 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi. - MUŞ