Muş Ovası'nda Devlet Desteğiyle Çeltik Ekimi Yapıldı

Muş'ta ilk defa deneme amaçlı ekimi yapılan pirincin hasat öncesi son bakımları yapıldı

Çiftçi Diyadin Yılmaz, Diyarbakır'da görüp etkilendiği pirin tarlasının aynısını Muş'ta ekti

MUŞ - Muş'ta ilk defa deneme amaçlı 3 dekara ekimi yapılan pirincin hasat öncesi son bakımları yapıldı.

Üç milyon 570 bin dönüm tarım arazisi ile Türkiye'nin üçüncü ekilebilir alanına sahip olan Muş Ovası'nda 3 dekarlık alana ekilen çeltik, hasat öncesi son bakımları yapıldı. Muş ovasında devlet desteği ile ilk defa ekilen çeltik, yağmurlama yöntemi ile sulanarak hasada getirildi. Yaklaşık 114 günde hasada gelen pirinç dekarda yaklaşık olarak 400 kilogram verim bekleniyor. Diyarbakır Karadağ'da gördüğü çeltik ekimini Muş'ta deneyen çiftçi Diyadin Yılmaz, ilk ürününü almanın heyecanını yaşıyor. Pirinç tarlasını ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, çiftçilerin taleplerine göre farklı ürünleri denemeye devam edeceklerini ifade ederek, "Muş ilimizde tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu ve tarımsal kapasitenin iyi olduğu bir ilimizdir. 357 bin hektarlık bir alanımız bulunmakta bu işlenebilir alandır. Bunun içerisinde de 168 bin hektarlık bir alanda sulanabilir bir alana sahiptir. Şu anda bunun 72 bin hektarlık bir alanda bir sulanma yapılmaktadır. Özellikle de şu anda merkez ilçemiz Yoncalıöz köyünde değerli çiftçimiz Diyadin beyin talepleri neticesinde bizler de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak Samsun ilinde Karadeniz Teknik Araştırma Enstitüsünde bu tohumu temin ederek bu köyde Diyadin beyin öncülüğünde ve kendi talepleri neticesinde 3 dekarlık bir alanda bir demonstrasyon alanı kurduk. Bu çeşit ilk eren işte olup bu da özellikle de vejetasyon süresine uygun bir çeşit erkenci bir çeşit 114 günlük bir dönemde olgunlaşmaya gelen bir üründür. Buna baktığımızda da şu andaki alanda da gördüğümüzde de bu çeşidin bizim ilimize de uygundur. Biz tavalara değil özellikle de Diyarbakır'ın Karacadağ pirincini de uygulanan yöntemi biz burada uyguladık" dedi.

Bir dekar alanda yaklaşık 400 kilogram verim beklediklerini ifade eden müdür Gün, ilk hasadı önümüzdeki günlerde yapacaklarını ifade ederek, "Yağmurlama sulama yöntemiyle gerekli sulama yapıldı. Su miktarı konusunda ve su kısıtlı konusunda da demonstrasyona örnek oldu. Şu anda süt olum devresinde inşallah kısa sürede kendini olgun ulaştıracak. Şu andaki çalışmaya baktığımızda evet çiftçimize de katılıyoruz. Bu ovada çeltikte yetiştirilir güzel bir ürün de elde edileceği öngörülmektedir. Şu anda baktığımızda genellikle 1 dekarda ortalamada 570 kg veren bir çeşidimiz ama şu anda da biz de tarlaya baktığımızda inşallah şu andaki ilk denemede 400 kg üzerinde ürün elde etmeyi planlamaktayız ve öyle de görülmektedir. bu ürünün özellikle de bizler için çok önemli Önder çiftçilerin mahiyetinde demonstrasyon alanları kurulup burada yaygınlaştırılması önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

Muş'ta çiftçilik yapan Diyadin Yılmaz, Diyarbakır'da görüp etkilendiği pirinç tarlasının aynısını Muş'ta ekimini yaparak diğer çiftçilere de örnek olduğunu belirterek, Diyarbakır Karajdağ ziyaretimde bir çiftçi dostumun pirinç tarlasını gezdim ve çok etkilendim. Bende Muş'ta pirinç ekmeye karar verdim. Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurdum. Tarımın desteği ile tohum bulduk. Bize tohumda destek verdi. Şuan hasat öncesi tarlayı ziyaret ettik. Gayet güzel başak tutmuş. Önümüzde ki yıl daha fazla ekim yapacağım. Diğer çiftçilere de tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.