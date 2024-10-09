Üye Girişi
Haberler

Muş Ovası'nda Ayçiçeği Hasadı Törenle Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Ovası'nda sıvı yağ ve kuruyemiş ihtiyacını karşılamak amacıyla ekilen 54 bin dekar alandaki ayçiçeğinin hasadı başladı. Hasattan 400 milyon lira gelir bekleniyor.

Muş Ovası'nda sıvı yağ ve kuruyemiş için 54 bin dekar alanda ekilen ayçiçeğinin hasadı törenle başladı.

Muş'ta, sıvı yağ ve kuruyemiş ihtiyacının karşılanması için 54 bin dekar alanda ekilen ayçiçeğinden 400 milyon lira gelir bekleniyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi'nde "Bereket Hasat Zamanı ve Çiftçi Gülerse Memleket Güler" temasıyla düzenlenen hasat töreninde konuşan Muş Valisi Avni Çakır, "Çok yoğun bir sezonu geride bıraktık. Her yıl tarımda hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu anlamda devletimizin yatırımları, bu üretim artışını destekledi, çiftçilerimizin üretim maliyetlerini düşürme noktasında da çok ciddi yatırımları da hayata geçirdi. Bu yıl hem yağlık hem kuru yemişlik yaklaşık 55 bin dönümde ay çekirdeği üretimimiz var. Bunun yıllık ekonomik katkısı da 400 milyon lira. Ben bu rakama kulak kabarttım. Bakın sadece ay çekirdeğinde 400 milyon liralık cirodan bahsediyoruz. Allah buralara gerçekten de çok büyük imkanlar bahşetmiş. Bizlere düşen bu imkanları layıkıyla kullanmak ve Muş'u inşallah gelecekte tarımın yıldız kentleri arasına girecek. Biz kapasitemizin daha yarısını kullanıyoruz. Bölgemizde biz ürün çeşitlerini arttırmaya çalışıyoruz. İnşallah Muş çiftçisi ve ülkemiz çiftçisi tarım alanlarında her yıl bir üst noktaya çıkar" dedi.

Muş'un yüzde 42'sine tekabül eden 57 bin hektarlık tarım arazisinin olduğunu söyleyen Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün 72 bin hektarlık alanda sulama yapıldığını belirterek, "İnşallah devam eden projelerle bu da 78 bin hektarın üzerine çıkacaktır. Bu da sulanabilir olan alanlarımızın yüzde 50'sine tekabül edecektir. Şu anda da hasadını yapacağımız üründe 2023 yılından itibaren planlı üretime geçti. Ayrıca da 2024 yılında destek verilecek destekleme modelimiz de yayınlandı. Bundan sonra özellikle yağlık ay çekirdeğinde 206 lira olan destek dekarda 732 liraya çıkacak. Çerezlik ay çekirdeğine herhangi bir destek olmayacak. 2023 yılında baktığımızda bu katma değeri yüksek olan ürünümüz yağlıkta 22 bin dekarın üzerinde. Çerezlikte 13 bin 500 dekarlık bir alanda bir ekim gerçekleştirilmişti. Bu da 35 bin 500 dekarlık bir alana tekabül etmektedir. Geçen yıl dekara 212 kilogram verim aldık. 2024 yılında da desteklemelerle ve planlı üretimle inşallah daha ileri seviyeye gelecektir. Bu yıl 14 bin dekar üzerinde yağlık ay çekirdeği, 40 bin dekar üzerinde de çerezlik ay çekirdeği ekimi gerçekleştirdi. İlimizde bu yıl 54 bin dekarın üzerinde ürün ekimi gerçekleştirildi. Dekarda 252 kilogram verim elde ettik. Bu da 14 bin ton yani 420 milyon katkı sağlayacağı öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Çakır, direksiyonuna geçtiği biçerdöverle ayçiçeği hasadı yaptı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Çiftçilik Ekonomi Güncel Tarım

Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı

Sur canisinin annesi, İkbal'i suçladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak

İsrail'e açıkça meydan okudu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak

Toplumun kanayan yarası için gereken adım atılıyor
8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baro seçimleri ne zaman 2024? İstanbul ve Ankara baro seçimleri tarihi! Benzine zam var mı? 9 Ekim güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? Nazillispor-Somaspor maçı izle! NAZİLLİSPOR- SOMASPOR maçı hangi kanalda, şifresiz mi? ZTK MAÇI CANLI İZLE ALTAY- KARAMAN MAÇI İZLE | Altay- Karaman FK maçı ne zaman? Altay Karaman FK maçı şifresiz mi? ZTK MAÇI CANLI İZLE CANLI DÖVİZ KURU 9 EKİM | Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 9 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Discord'a neden erişim engeli geldi? Discord kapandı mı, ne zaman açılacak? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 9 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Köfteci Yusuf sahibi kim? Yusuf Akkaş kimdir? Mehmed: Fetihler Sultanı, "Komutan Giovanni Giustiniani" kim? Nurten Yontar kimdir? CHP Milletvekili Nurten Yontar kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.