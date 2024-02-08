Muş İl Müftülüğüne Toplum Yararına Programlar (TYP) Kapsamında 11 Kişi İçin Kura Çekimi Yapıldı

Muş İl Müftülüğüne Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde alınacak 11 kişi için kura çekimi gerçekleştirildi.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Muş İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyurunun ardından, başvurular e-Devlet üzerinden ve ALO 170 iletişim hattı aracılığıyla alınmıştı. Bugün noter huzurunda yapılan kura çekiminde 1 erkek ve 10 kadın olmak üzere toplam 11 kişinin ismi belirlendi.

Bu çerçevede, Müftülük bünyesinde istihdam edilecek olan yeni personellerin belirlenmesiyle ilgili süreç tamamlanmış oldu. - MUŞ