Muş İl Müftülüğüne Toplum Yararına Programlar (TYP) Kapsamında 11 Kişi İçin Kura Çekimi Yapıldı
Muş İl Müftülüğü, Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde alınacak 11 kişi için kura çekimi gerçekleştirdi. Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan duyurunun ardından başvurular alındı ve bugün noter huzurunda kura çekimi yapılarak 11 kişinin ismi belirlendi. Müftülük bünyesinde istihdam edilecek olan yeni personellerin belirlenmesiyle ilgili süreç tamamlandı.
Muş İl Müftülüğüne Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde alınacak 11 kişi için kura çekimi gerçekleştirildi.
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Muş İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyurunun ardından, başvurular e-Devlet üzerinden ve ALO 170 iletişim hattı aracılığıyla alınmıştı. Bugün noter huzurunda yapılan kura çekiminde 1 erkek ve 10 kadın olmak üzere toplam 11 kişinin ismi belirlendi.
Bu çerçevede, Müftülük bünyesinde istihdam edilecek olan yeni personellerin belirlenmesiyle ilgili süreç tamamlanmış oldu. - MUŞ