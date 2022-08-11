Muş haberleri: Ticaret Bakanı Muş, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu Açıklaması

Muş haber: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, büyükelçileri, temel ekonomik gösterge ve hedeflerin nihayete ermesine en büyük desteği verecek yol arkadaşları olarak gördüklerini belirterek, "Bu yılki 250 milyar dolarlık ihracat hedefine sizlerin de katkısıyla ulaşmak istiyoruz.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, büyükelçileri, temel ekonomik gösterge ve hedeflerin nihayete ermesine en büyük desteği verecek yol arkadaşları olarak gördüklerini belirterek, "Bu yılki 250 milyar dolarlık ihracat hedefine sizlerin de katkısıyla ulaşmak istiyoruz." dedi.

Muş, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ev sahipliğinde Sheraton Hotel'de gerçekleştirilen "İş Dünyası ile Öğle Yemeği" etkinliğine katılarak bir konuşma yaptı.

Önce Kovid-19 salgını, ardından Rusya-Ukrayna Savaşı ile sınanan dünya ekonomisinin, lojistik, tedarik zincirleri, ham madde, gıda, enerji ve küresel enflasyon alanlarında derinleşen sorunlarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Muş, başta gelişme yolundaki ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin bu süreçte zorlu bir sınav verdiğini söyledi.

Muş, küresel büyüme hızındaki düşüş beklentilerine işaret ederken, küresel ticaret hacmine ilişkin büyüme beklentisinin de düştüğünü ifade etti.

"Tüm politika araçlarını seferber ettik"

ABD'de tüketici fiyatlarının yüzde 9,1 yıllık artış oranıyla son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Muş, avronun da ABD doları karşısında 20 yıl sonra ilk defa daha değersiz hale geldiğine dikkati çekti. Muş, petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki seyir, Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını durdurması ve yüksek enflasyon beklentileri ile küresel ekonomik büyüme üzerindeki riskin devam ettiğine, küresel resesyon tahminlerinin güçlendiğine dikkati çekti. Muş, bu şartlar altında Ticaret Bakanlığı olarak ellerindeki tüm politika araçlarını ülke ekonomisini kalkındırma hedefi doğrultusunda seferber ettiklerini vurgulayarak, "Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki tüm zorlu koşullara rağmen, sizlerin de desteğiyle olumlu sonuçlar alıyoruz. İhracatta ve ekonomik büyümede güçlü performansımızı sürdürmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Muş, ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme kaydeden ülke ekonomisinin, 2022 yılında da güçlü büyüme trendini sürdürdüğünü gördüklerini söyledi.

Ocak-temmuz döneminde ihracatın yüzde 19,1 artarak 144,4 milyar dolar olduğunu bildiren Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı dönemde dış ticaret hacmimiz ise yüzde 31 artarak 350,8 milyar dolara yükselmiştir. Her fırsatta söylediğimiz gibi ihracat, en önemli hedeflerimizden birisi ve Türkiye ekonomisinde büyümenin lokomotifidir. Bugün ihracat yapmayan ilimiz, ihracat yapmadığımız ülke bulunmuyor. Sayısı ve niteliği sürekli artan ihraç ürünlerimiz ile geleneksel pazarlarımızda yerimizi sağlamlaştırırken yeni pazarlardaki potansiyelden azami pay alma yönünde çaba içindeyiz."

Muş, Bakanlık olarak ihracatçıların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak için tüm imkanları devreye aldıklarını belirtirken, bu kapsamda uzak coğrafyalar için yeni bir strateji açıkladıklarını anımsattı. "Uzak Ülkeler Stratejisi" ile ihraç ürünlerini dünyanın en uzak noktalarına ulaştırmayı ve Türkiye markasının bilinirliğini artırmayı hedeflediklerini anlatan Muş, "Bu anlayışla, ülkemize 2 bin 500 kilometreden uzak mesafede bulunan ve ithalatından aldığımız payın yüzde 1'in altında olduğu 18 ülke, bir anlamda ticaret rotamızın yöneleceği yeni hedef pazarlar olacaktır. Strateji kapsamında, üzerinde çalışacağımız sonuç odaklı eylemleri hayata geçirirken elbette en önemli paydaşlarımız sizler, siz değerli hariciye teşkilatımız olacaktır." dedi.

"e-İhracatın payı artacak"

Bakanlık olarak ellerindeki politika araçlarını değişen şartlara göre güncellediklerini söyleyen Muş, şunları ifade etti:

"İhracata yönelik devlet yardımlarını bu anlayışla yeniden kurguluyor, ihracatçı firmalarımızın finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve lojistik imkanlarının geliştirilmesine öncelik veriyoruz. 'Turquality' başta olmak üzere destek programlarımızdan yararlanan şirketlere yönelik bazı iyileştirmeler öngörüyor, sistemin daha sade ve işlevsel olmasını hedefliyoruz. 2021 yılında genel ihracatımızdan yüzde 1,3 pay almış olan e-ihracatın, yeni destek mekanizmaları ve eylem planları ile 2025 yılı itibarıyla genel ihracat içindeki payının en az yüzde 3-5 aralığına ulaşmasını, 2030 yılına gelindiğinde ise yüzde 10'luk paya erişmesini hedefliyoruz."

Muş, Türkiye'nin küresel ticaretin önemli bir bileşeni olan hizmet ticaretinde net ihracatçı pozisyonunda olduğuna dikkati çekerken, "2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız, pandemi kaynaklı olumsuz koşullara rağmen 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 64 artış kaydederek 58 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. Bakanlık olarak bu gelişmeye ilk katkıyı hizmet sektörlerine yönelik destek programlarımızı güncelleyerek verdik. Ulusal ve uluslararası gelişmeleri de dikkate alarak kapsamlı, yenilikçi ve esnek bir Hizmet İhracatı Destek Program Paketi oluşturduk. Hizmet sektörleri içinde güçlü ve rekabetçi sektörlerimizden inşaat sektörü, büyüme, istihdam ve yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında mal ve hizmet ihracatımıza katkılarıyla dikkat çekiyor." diye konuştu.

"Her şeye rağmen inancımızı koruyoruz"

Büyükelçileri, temel ekonomik gösterge ve hedeflerin nihayete erimesine en büyük desteği verecek yol arkadaşları olarak gördüklerini belirten Muş, ne zaman bir ülkede bir sorun olsa hariciye teşkilatı ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun süreci yakından takip ettiğini söyledi. Muş, büyükelçilerle yakalanan sinerji, koordinasyon ve verimliliğin kendileri için memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, "Bu yılki 250 milyar dolarlık ihracat hedefine sizlerin de katkısıyla ulaşmak istiyoruz. Yılın ikinci yarısında gözlemlediğimiz dünya ekonomisindeki yavaşlamanın bizim rakamlarımıza da yavaş yavaş yansımaya başladığını görüyoruz. Biz her şeye rağmen 250 milyar dolarlık hedefin gerçekleşebileceğine inancımızı koruyoruz." dedi.