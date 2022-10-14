Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş ekonomi: Malazgirt'te doğalgazın gelmesi emlak piyasasını hareketlendirdi

Ekonomi Haberleri

Muş ekonomi: Malazgirt'te doğalgazın gelmesi emlak piyasasını hareketlendirdi

Muş bölgesinden gelen habere göre MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde 2023 yılında doğalgazın gelecek olması emlak piyasasını hareketlendirdi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde 2023 yılında doğalgazın gelecek olması emlak piyasasını hareketlendirdi.

Malazgirt ilçesinde hızla gelişmekte olan inşaat sektöründe, yeni gelişmeler ve yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımların en başında ise ilçeye doğalgazın 2023 yılında gelecek olması emlak piyasasında da heyecan yaşatamaya başladı. Konu ile ilgili bilgi veren Malazgirtli genç girişimci Sabri Kızıltaş, "Çok şükür ilçemizde emlak satışlarında artış yaşanmaya başladı. İlçemize 2023 yılında doğalgaz gelmesi emlak piyasasını hareketlendirdi. Artan kömür fiyatlarından dolayı batıya gitmek zorunda kalan vatandaşlarımız, doğalgazın gelecek olması dolayısı ile gidişlerini durdurdular. Doğalgaz sayesinde emlak satışlarında ciddi bir artış oldu" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Malazgirt Muş Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title