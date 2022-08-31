Muş haber: Bakan Muş: Türkiye yüzde 7,6 büyüyerek başarılı performansını sürdürdü
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Muş haber... TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 oranında büyüyerek, başarılı performansını sürdüğünü açıkladı.
TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 oranında büyüyerek, başarılı performansını sürdüğünü açıkladı.
Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüyerek, başarılı performansını sürdürmüştür. İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı vermiş, büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 2,7 puan olmuştur. Hayırlı olsun" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi