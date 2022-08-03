Muş ekonomi haberleri | Ticaret Bakanı Muş, AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, fiyatlarda istikrarsızlık olduğunu belirterek, "Bir gün içinde bir bakıyorsunuz petrolün varil fiyatları 95'e düşüyor, bir 100'e çıkıyor, bir 105'e çıkıyor. Tüm bu olanlara rağmen Türkiye bir şeyleri başarmaya çalışıyor. Dünyada büyümeler aşağı doğru revize ediliyor. Biz hala ortaya koyduğumuz hedefleri yakalamaya çalışıyoruz." dedi.

Muş, kentteki bir otelde düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği programının ardından Konya Valiliğini ziyaret etti. Vali Vahdettin Özkan ile bir süre görüşen Bakan Muş, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Muş, burada yaptığı konuşmada, Konya'nın üreten ve yıllık 3 milyar dolarlık ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Muş, Konya'nın, sanayisi, tarımı, ticareti, kültürel turizmi güçlü bir şehir olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu açıdan Konya bizim içimizdeki yeri farklı olan bir şehir. Dünyanın içinden geçtiği süreçler malumunuz. Fiyat dalgalanmaları, istikrarsızlıklar, jeopolitik riskler, yani dün bir şey yok bugün Çin'de Tayvan'da başka bir kriz ortaya çıktı. 2 gün önce bir şey yoktu, Sırbistan-Kosova sınırında bir kriz çıktı. Dünyanın neresinde bir ay sonra nasıl bir sınanmayla karşı karşıya kalacağımızı bilemiyoruz. Fiyatlarda istikrarsızlık söz konusu. Bir gün içinde bir bakıyorsunuz petrolün varil fiyatları 95'e düşüyor, bir 100'e çıkıyor, bir 105'e çıkıyor. Tüm bu olanlara rağmen Türkiye bir şeyleri başarmaya çalışıyor. Dünyada büyümeler aşağı doğru revize ediliyor. Biz hala ortaya koyduğumuz hedefleri yakalamaya çalışıyoruz."

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve Konya milletvekillerinin de hazır bulunduğu ziyaret, daha sonra basına kapalı devam etti.