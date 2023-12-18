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Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı Yeni Yıl Çarşısı'nı açtı

18 Aralık 2023 11:50 Güncelleme: 11:52 Abone Ol

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı tarafından düzenlenen Yeni Yıl Çarşısı, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda ziyarete açıldı. Çarşı, 2 Ocak'a kadar açık olacak ve birçok renkli ürün ve yılbaşı lezzetlerini sunuyor.