Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Karpuz İthalatının Durdurulması Çağrısı Yaptı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ziyaret ettiği Antalya Yaş Meyve ve Sebze Toptancı Hali'nde karpuz ithalatının durdurulması çağrısı yaptı. Başkan Uysal, "Dünyada her memleket üreticisini de tüketicisini de korur. Üreticimiz mağdur olmasın. Karpuz ithalatını durdurmamız lazım bu mevsimde. Bizim karpuzumuz daha lezzetli, kaliteli. Bizim çiftçimiz çok değerli" dedi.

Başkan Uysal, partisinin milletvekili adayları, il, ilçe yöneticileri ve belediye başkanlarıyla Antalya Yaş Meyve ve Sebze Toptancı Hali'ni ziyaret etti. Hal esnafın gündeminde yüksek üretim maliyetleri karşısında satış fiyatlarının düşük olması ve buna rağmen ürünün alıcı bulamaması vardı.

Esnaf bir dönem önemli bir ihraç ürünü olan Elazığ biberinin şu an 2 liradan alıcı bulamadığını anlattı. Biber toplamada günlük yevmiyenin 500 lira olduğunu ve bir kişinin bir günde en fazla 500 kilogram biber toplayabileceğini aktaran esnaf, ürünü toplamanın dahi zarar olduğunu belirtti. Kahvaltıdan salataya hemen hemen her yemeğin içinde yer alan Çarliston biberin ise 4 liradan halde satıldığı ama kilogram maliyetinin 10 lira olduğu kaydedildi.

Başkan Uysal, halin en pahalı ürünleri arasında yer alan ve kilogram fiyatı 24 liraya ulaşan soğan ile 18 liraya tırmanan patates çuvallarının başında da bir süre esnafla sohbet etti. Uysal, yavaş yavaş pazarlarda görülmeye başlanan karpuzda yaşanan sorunları da dinlerken bu mevsimde karpuz ithalatının durdurulması çağrısı yaptı. Başkan Uysal, "Dünyada her memleket üreticisini de tüketicisini de korur. Üreticimiz mağdur olmasın. Karpuz ithalatını durdurmamız lazım bu mevsimde. Bizim karpuzumuz daha lezzetli, kaliteli. Bizim çiftçimiz çok değerli. Bizim tüketicimize yerli karpuz yakışır" diye konuştu.