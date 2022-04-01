ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Muratlı'da ulaşıma zam yaptı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karara göre, Muratlı-Tekirdağ ve Muratlı- Çorlu arası toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Yeni güncellemeye göre, Muratlı-Tekirdağ yolcu ücreti 11.75 TL'den 16,50 TL'ye yükseldi. Öğrenci ücreti ise 7,5 TL'den 9 TL'ye çıktı. Muratlı-Çorlu yolcu ücreti 15 TL'den 21 TL'ye çıktı. Öğrenci ücreti ise 9 TL'den 12,5 TL'ye yükseldi.

Yeni ücret tarifesi uygulamaya konuldu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi