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Muratlı'da ulaşıma zam

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Muratlı'da ulaşıma zam

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Muratlı'da ulaşıma zam yaptı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Muratlı'da ulaşıma zam yaptı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karara göre, Muratlı-Tekirdağ ve Muratlı- Çorlu arası toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Yeni güncellemeye göre, Muratlı-Tekirdağ yolcu ücreti 11.75 TL'den 16,50 TL'ye yükseldi. Öğrenci ücreti ise 7,5 TL'den 9 TL'ye çıktı. Muratlı-Çorlu yolcu ücreti 15 TL'den 21 TL'ye çıktı. Öğrenci ücreti ise 9 TL'den 12,5 TL'ye yükseldi.

Yeni ücret tarifesi uygulamaya konuldu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Tekirdağ, Çorlu, Ekonomi, Haberler

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