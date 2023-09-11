Muratbey, Worldfood İstanbul'da inovatif ürünleriyle beğeni topladı

Muratbey, gıda sektörünün Türkiye'de gerçekleşen en önemli organizasyonlarından Worldfood İstanbul'da inovatif ürünleriyle beğeni topladı.

Gıda sektördeki son yeniliklerin ve trendlerin buluşma noktası Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, 6- 9 Eylül 2023 tarihlerinde Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapıldı. Bin 500'e yakın katılımcı, 60 binin üzerinde ziyaretçi, 70 ülkeden 700'ü aşkın yabancı satın almacının yer aldığı fuara, Türkiye'de özel peynirler kategorisinin lideri "Muratbey" de zengin inovatif ürün seçenekleriyle katıldı. Türkiye Gıda Platformu ve Worldfood İstanbul iş birliğiyle bu yıl 31. kez düzenlenen fuarda; Muratbey, yerli ve yabancı konuklarını ağırladı ve etkinlik alanında kurulan Show Mutfağı'na da ürünleriyle destek verdi. Muratbey, fuarda Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen "Bölgesel potansiyeli güçlendirmek: Türkiye'nin kalkınma yolu" başlıklı panelde bölgesel potansiyeli destekleyici çalışmalarından ötürü teşekkür plaketine layık görüldü.

MURATBEY D PLUS ÜRÜNLERİ

Sağlıklı yaşamı destekleyen ürün ve projeleriyle sektörde öne çıkan Muratbey, D vitamini ile zenginleştirilmiş inovatif ürünleriyle fuarda yerini aldı. 300'ü aşkın ürün çeşidiyle tüm dünyayı sağlıklı, inovatif, kaliteli ve leziz peynirlerle buluşturmayı hedefleyen Türkiye'nin yerli peynir markası Muratbey, fuara Kaymaklı başta olmak üzere tüm D vitaminiyle zenginleştirilmiş ürünleriyle katıldı. Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, şu açıklamayı yaptı:

"Avrupa Birliği ve Ortadoğu ülkeleri, ABD ve Türki Cumhuriyetler ağırlıklı olmak üzere 25 civarında ülkeye ihracat yapıyoruz. Turquality'nin bize kattığı güçle 2018'den beri Türkiye'den Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Danimarka, Avusturya ve Hollanda başta olmak üzere AB ülkelerine sürekli yükselen bir grafikle peynir ihraç ediyoruz. Fuar kapsamında bir çok yerli ve yabancı konuğu standımızda ağırladık. Gıda sektörünün Türkiye buluşması olarak kabul edilen WorldFood İstanbul Fuarı'nda da sektörde çığır açan tüm zenginleştirilmiş ürünlerimizi öne çıkardık. Kaymaklı Plus başta olmak üzere tüm D Plus ürünlerimiz, fuarda yerli ve yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü."

YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİMİZLE REKABET ETMEKTEN BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ

Muratbey'in yarım yüzyılı aşan deneyimiyle hem sektöre hem ülke ekonomisine olan katkısını her geçen gün artırdığını belirten Necmi Erol; "Ülkemizi sadece inovatif ürünlerimizle değil katıldığımız fuarlarla da global çapta temsil ediyoruz. Bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilikçi ürünler ile farklı pazarlara giriyor, ülkemiz lezzetlerini ve inovatif tatlarını fuarlar ve yurt dışı dijital çalışmaları ile dünyaya duyuruyoruz. Yurt dışı pazarlarda kendi markamızla ve Türkiye'de üretilmiş yerel peynir çeşitleriyle, yenilikçi ürünlerimizle rekabet etmekten büyük gurur duyuyoruz. Ülkemizi yeni pazarlarda en iyi şekilde temsil ediyor, sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkı sağlamaya devam ediyoruz. Tüm önemli fuarlarda yerimizi alarak, ülkemiz lezzetlerinin ve yenilikçi tatlarının dünyaya duyurulmasına aracılık etmeye devam edeceğiz" dedi.

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