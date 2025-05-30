Muradiye OSB'de İHRACAT Başarısı Ödüllendirildi

Manisa'da Muradiye Organize Sanayi Bölgesinin olağan mali genel kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, en çok ihracat yapan firmaya ödül verdi.

Muradiye OSB 2025 Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık tarafından katılımcılara OSB'nin 2024 yılı mali durumu ve geleceğe yönelik planları hakkında bilgi verildi. Başkan Kıvırcık, katılımcılara destekleri için teşekkür etti. Genel kurulda İSİB Turkish verilerine göre 2024 yılının en çok radyatör ihracatı yapan firması İSMAK (İSPAN), Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık tarafından plaketle ödüllendirildi. Plaketi İSMAK (İSPAN) adına İSMAK Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sağır aldı. Başkan Kıvırcık ödül konuşmasında, şirketin uluslararası ticaret alanındaki başarısını vurguladı ve İSMAK'ın ihracat hedeflerine ulaşmasının ardındaki güçlü ekip çalışmasına ve sektöre verdikleri öneme dikkat çekti.

Başkan Kıvırcık konuşmasının devamında Muradiye OSB'nin sanayide kaydettiği ilerlemeye ve yerli üreticilerin global pazardaki güçlü yerine dikkat çekti. - MANİSA