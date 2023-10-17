Van'ın Muradiye ilçesinde 400 çiftçiye yüzde 75 hibeli toplam 236 ton buğday ve arpa tohumu desteği yapıldı. Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen 'Van Buğday Ambarı Oluyor' ile 'Van Arpa Üretiyor' projeleri ile Van ve ilçelerindeki çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday ve arpa desteği yapılmaya devam ediyor.

- Muradiye'de çiftçilere yüzde 75 hibeli tohum desteği yapıldı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde 400 çiftçiye yüzde 75 hibeli toplam 236 ton buğday ve arpa tohumu desteği yapıldı.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen "Van Buğday Ambarı Oluyor" ile "Van Arpa Üretiyor" projeleri ile Van ve ilçelerindeki çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday ve arpa desteği yapılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili konuşan Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, çiftçilerle bir arada olduklarını belirterek, "Muradiye'nin 48 mahallesinden gelen çiftçilerimize bu projenin ilk dağıtımını gerçekleştireceğiz. Proje çerçevesinde valimiz ve büyükşehir belediyemizin destekleriyle yüzde 75 hibe ile bu proje başlatılmış oldu. Bu projeye çiftçilerin katılımı son derece yüksek. 400 çiftçimize 150 ton buğday, 86 ton arpa tohumunu dağıtacağız. Yine ilerleyen günlerde de bu projenin devamı gelecek. Talepler hala alınmaya devam ediyor. Bu proje çerçevesinde önümüzdeki günlerde tekrar dağıtımlar yapacağız. Tarımı destekleyen, önemseyen ve çiftçinin her zaman yanında olan bu projeyi bizde Muradiye olarak destekliyoruz. Çiftçilerimizin ilgisinden memnunuz. Bu desteklerinden dolayı Van Valimiz Ozan Balcı ve büyükşehir belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi.

Mehmet Latif Şenbülbül de, yaklaşık 50 dönüm arazisi bulunduğunu belirterek, "Arpa tohumu bir de buğday tohumu desteği aldım. Bu destekten dolayı emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Programa Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Altınkaynak, Ziraat Odası Başkanı Nezir Çakan ve çiftçiler katıldı.

(SSK-MSA-Y)